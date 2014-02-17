بوکو حرام مسئول کشتار 106 نفر در شمال شرق نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، مقامات محلی نیجریه از حمله یک گروه شبه نظامی به اهالی یک روستا در ایالت بورنو نیجریه خبر دادند. "علی نودمه" از مقامات این ایالت گفت در این حمله که شب شنبه رخ داده 106 نفر کشته شده اند. پیش از این آمار کشتار این حمله بین 60 تا 90 نفر اعلام شده بود.

بر این اساس عاملان این جنایت شبه نظامیان وابسته به "بوکو حرام" بوده اند که در منطقه مرزی نزدیک به کامرون فعالیت می کنند. شاهدان عینی می گویند شبه نظامیان سراپا مسلح بوده و در زمان حمله شمار زیادی از خانه های منطقه را منفجر کرده اند.

گفتنی است دو هفته پیش نیز حمله دیگری به کلیسایی در روستایی با نام چاکاوا در نیجریه انجام گرفت که گفته شد توسط این گروه بوده است. در این حمله 22 نفر دیگر زخمی شدند.