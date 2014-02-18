سبک زندگی کنونی زیبنده مردم و مسئولان نیست/ تشریفات ما را در مقابل تحریمها آسیب پذیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همایش دانشجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین با موضوع علم آموزی و سبک زندگی دینی ظهر سه شنبه با حضور حمیدرضا ترقی دبیر شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی کشور، مرتضی روزبه استاندار، هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان، گرجی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه الوند و جمعی از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حمیدرضا ترقی در این مراسم گفت: از آنجا که اسلام به تفکر و اندیشه توجه ویژه ای دارد جامعه باید به سمت علم واقعی برود و با دوری از علوم تقلیدی و غربی به دنبال مدرک گرایی نرویم بلکه به سمت آگاهی گام برداریم.

وی افزود: وقتی در اداره جامعه به گونه ای رفتار می کنیم که چهار میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی جویای کار هستند. یعنی تحصیل علم جایگاه مناسبی ندارد و برخی را به سمت ثروت به جای علم می کشاند اما علمی که مبتنی بر توانمندی و ظرفیت های داخل کشور است و ما را به سمت استقلال هدایت می کند باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور یادآورشد: علیرغم تلاش های زیادی که در بخش دانشگاهی صورت گرفته هنوز در علوم انسانی به علوم غربی وابسته هستیم در حالی که اندیشمندان زیادی داریم که در تاریخ اسلام منشاء خدمات بوده اند و ما از آنها بی بهره ایم.

این مسئول تصریح کرد: در حالی که کتاب طب ابن سینا سالهاست در دانشگاههای پزشکی غرب تدریس می شود دانشجویان ایرانی با آن غریبه هستند و اگر به ظرفیت های داخلی استناد و تکیه کنیم درخشش ما در جهان بی نظیر خواهد بود.

نگاه رهبری در توسعه علمی بی نظیر است

ترقی گفت: در حالی که دیدگاه و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت رشد و اعتلای علمی کشور بی نظیر است و در مسیر رفع موانع تلاش می کنند تا جایی که امروزه در رشد علمی در ردیف چهارم جهان قرار گرفته ایم متاسفانه هیچ همتی در میان مسئولان وزارت علوم دیده نمی شود که باید در این راستا موثرتر عمل کنیم.

این مسئول بیان کرد: بعد از جنگ و دوران سازندگی سیاست توسعه منهای عدالت، اقتصاد بازار آزاد در کشور حاکم شد و ارزشهای این دوران به تدریج کمرنگ شد و با تاسیس روزنامه همشهری و فرهنگسراهای جدید در تهران و سایر مناطق کشور مصرف گرایی موجب تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرن شد.

ترقی اظهار داشت: اگر خانه های مردم در دهه اول انقلاب بدون مبلمان و مبتنی بر قناعت و مصرف حداقلی بود به یکباره به تشریفات گرائید و سفرهای خارجی جایگزین سفرهای زیارتی شد و سبک زندگی با این سیاست ها تغییر یافت و به سمت رفاه رفتیم.

بازنگری در سبک زندگی جدی است

وی یادآور شد: این سبک زندگی موجب شد دختران چادری شهرستانی که برای تحصیل به دانشگاه آمدند به تدریج مانتویی شدند و آئین دوست یابی را دنبال کردند و این تغییرات اثر بسیار بدی داشت و ارزشهای اسلامی جایش با پول و دنیا طلبی جابجا شد.

این مسئول گفت: اگر سبک زندگی سنتی و دینی را حفظ کرده بودیم و دنبال اسراف و تشریفات نمی رفتیم در مقابل تحریم های غرب آسیب نمی دیدیم و به جای آنکه دولتمردان به داخل فکر کنند به خارج اتکا نمی کردیم و سازش نمی کردیم.

ترقی اظهارداشت: اگر در دولت قبل بنزین ساماندهی و توزیع آن کارتی و هوشمند نمی شد به علت مصرف بالا دشمنان تحریم سوخت ر ا هم در دستور کار قرار می دادند و آسیب های جدی می دیدیم و امروز هم اگر در سبک زندگی خود بازنگری نکنیم و روش های اسلامی را پیش نگیریم قطعا آسیب پذیری ما در برابر دشمنان بیشتر خواهد شد.

ترقی گفت: اصلاح سبک زندگی به دولت هم این امکان را می دهد در برنامه ریزی برای تامین رفاه مردم مشکلات کمتری داشته باشد و بر اساس مطالعاتی منطقی و کارشناسی با اتکاء به امور دینی سیاست گذاری کند.

زندگی مردم قسطی است/سبک زندگی تغییر کند

این مسئول یادآورشد: سبک زندگی ما به گونه ای است که مصرف گرایی و تجملات ما را به سمت زندگی قسطی سوق داده و همه بدهکار و وامداریم در حالی که توانمندی های داخلی و دینی ما می تواند آرامش منطقی را برای ما تامین کند.

وی افزود: با اتکاء به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی باید به گونه ای حرکت کنیم تا مسیر پیشرفت بدون اتکاء به بیگانگان هموار شود و گامهای مطمئنی در تعالی جامعه برداشته شود.

در این مراسم از سه مقاله برتر و دو دانشجوی مخترع و مبتکر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین تجلیل شد.