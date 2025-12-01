به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته امداد در جشن دانشآموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی کمیته امداد با اشاره به اهمیت علمآموزی و عمل به علم، گفت: اگر به علم، عمل نشود خداوند هرگز از آن علم سودی به شما نمیرساند.
وی افزود: اهتمام علما، عمل به علم است و نادانان صرفاً به روایت و نقل کردن آن میپردازند. در اسلام فارغالتحصیلی معنا ندارد و انسان از گهواره تا گور نیازمند علمآموزی است تا روز به روز در مسیر کمال و دانش حرکت کند.
ترقی اظهار کرد: کمیته امداد با تأسیس مرکز علمی کاربردی، زمینه پرورش نیروهای جوان در جهت حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه را فراهم کرده و این یکی از نیازهای جامعه اسلامی است و اسلام به آن توجه ویژه داشته است.
عضو هیئت امنای کمیته امداد با اشاره به کثرت آیات و روایات مرتبط با زمینه کاری و فعالیتهای این نهاد، اضافه کرد: این آیات و روایات راه را برای ما مشخص میکند و انتظار ما از اساتید و دانشجویان مرکز علمی کاربردی کمیته امداد، این است که امکان شناخت فقر جدید با توجه به پیچیدگیهای امروز در کشور و جهان را فراهم کند.
وی خطاب به دانشآموختگان مرکز علمی کاربردی کمیته امداد تاکید کرد: در مواجه با مشکلات، با سوژههای متنوعی روبرو خواهید شد که اگر مهارت لازم برای حل آن و برخورد صحیح برای رفع آنها را فرا نگیرید، آمادگی لازم برای ورود به این عرصه را نخواهید داشت.
ترقی گفت: اگر به عنوان یک امدادگر، مهارت لازم را فرا گرفته باشید، میتوانید در مسیر درست، مشکلات را حل کنید که مهمترین پیشنیاز برای چنین امری، اهتمام به کارورزی است زیرا تا از نزدیک با مشکلات اقشار ضعیف جامعه برخورد نداشته باشید، نمیتوانید همدلی لازم را ارائه دهید.
وی با اشاره به تجربه حدود ۴۶ ساله کمیته امداد در امر فقرزدایی و توانمندسازی، افزود: آموزههایی که در دانشگاهها ارائه میشود، برای حل مشکلات اجتماعی و چالشهای فقر در جامعه، کافی نیست و علمآموزی برای تکمیل مدارج علمی با کمک اساتید ارزشمند، یک ضرورت است.
