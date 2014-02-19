نتیجه مطالعه محققان ایرانی درباره رابطه بین استرس و بیماری ام اس

به گزارش خبرنگار مهر، محققان واحد علوم تحقیقات فارس دانشگاه آزاد به تازگی پروژه تحقیقاتی را در زمینه ارتباط استرس با شدت علائم بیماری بیماری مولتیپل اسکلروز (MS) اجرایی کردند.

این مطالعات با هدف بررسی رابطه استرس و شدت علایم MS و سن ابتلا به این بیماری و میزان شیوع آن در زنان و مردان اجرایی شد.

برای این منظور این پژوهشگران جامعه مورد نظر خود را اعضای انجمن MS شهر شیراز انتخاب کردند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر انتخاب شدند.

به منظور به دست آوردن نمره استرس از بیماران مبتلا به MS پرسشنامه‌ای در اختیار آنها قرار گرفت ضمن آنکه برای به دست آوردن نمره شدت علایم MS از پرسشنامه شدت علایم مولتیپل اسکلروز که از سوی این محققان تهیه شده بود، استفاده شد.

نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین سن ابتلا به بیماری ام اس 30.6 سال و میانگین استرس آنها 62/2 بوده است.

این اعداد نشان داد که استرس بالا با شدت بیشتر علایم MS رابطه معنادار داشته به این معنا که داشتن استرس بالا در شدت و افزایش علائم بیماری MS موثر است.

علاوه بر این نتایج به دست آمده از محاسبه درصد فراوانی در دو جنس مذکر و مؤنث، حاکی از شیوع بیشتر این بیماری در زنان بوده است به گونه‌ای که در این تحقیقات 35 درصد مردان و 65 درصد زنان به این بیماری مبتلا شده بودند.