به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد احمدیان ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای یادواره شهدای نیروگاه اتمی و شهدای هسته‌ای در بوشهر اظهار داشت: شهدا نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب و همچنین تداوم و اقتدار این نظام داشته‌اند و باید تلاش کنیم ارزش‌ها و آرمان‌های آنها را حفظ کنیم.

وی خواستار تلاش همگانی برای تکریم شهدا و یاد و خاطره آنها شد و تصریح کرد: شهدا از نشانه‌های انقلاب اسلامی هستند و بزرگداشت آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به وضعیت صنعت انرژی هسته‌ای در ایران، خاطرنشان ساخت: تلاش‌های بسیار زیادی برای توسعه این صنعت در کشور صورت گرفته و شهدای زیادی نیز جان خود را در این راه نثار کرده‌اند و موانع بسیار زیادی را در این مسیر سپری کرده‌ایم.

وی با اشاره به اظهار نظر غربی‌های مبنی بر اینکه ایران نیازی به تاسیسات هسته ای ندارد، بیان داشت: دانشمندان ما به پیروی از منویات مقام معظم رهبری راه خود را ادامه می‌دهند و هیچگاه از این حق خود برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای که توجیه اقتصادی بالایی دارد کوتاه نمی‌آیند.

احمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و افزود: این نیروگاه از مهرماه امسال وارد مدار تولید برق شد و تاکنون بیش از دو میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت برق را به شبکه سراسری برق کشور تزریق کرده و از ابتدای مرجله راه‌اندازی تاکنون هفت میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدکرده است.

صرفه‌جویی پنج‌میلیون لیتر سوخت مایع با تولید برق نیروگاه بوشهر

وی در ادامه به توانمندی بالای شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این شرکت با توانمندی بالاری خود از این تاسیسات نگهداری و عملیات تعمیرات آن را در دست کار دارد.

معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران به نقش بسیار مهم نیروگاه اتمی در تولید برق در پائیز و زمستان امسال و تحویل این برق به شبکه سراسری اشاره کرد و گفت: روزانه حدود20 هزار مگاوات ساعت برق توسط این نیروگاه تولید می‌شود که باعث صرفه‌جویی پنج‌میلیون لیتر سوخت مایع می‌شود.

وی تصریح کرد: این میزان تولید برق و همچنین صرفه‌جویی صورت گرفته در مصرف سوخت مایع بیانگر توجیه اقتصادی نیروگاه اتمی بوشهر است که می‌تواند در تامین برق مورد نیاز تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

احمدیان ادامه داد: برنامه‌های سوخت گذاری دوباره و انجام تعمیرات نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در حال انجام است و برق تولیدی این نیروگاه از اوایل سال آینده تحویل شبکه سراسری می‌شود.

