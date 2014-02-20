به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 6 سال از امضای قرارداد اکتشافی بلوک مغان بین شرکت ملی نفت ایران و شركت "INA " كرواسي، این شرکت اروپایی از ادامه فعالیت اکتشافی در این بلوک اکتشافی کنار گذاشته شده است.



قرارداد اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت و گاز بلوک مغان 2 به ارزش بیش از 141 میلیون دلار میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اروپایی (20 فروردین 1387) در تهران امضا شده بود.



پیمانکار خارجی در این بلوک اکتشافی متعهد شده بود اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی قبلی به وسعت 600 کیلومتر مربع را مطالعه و 100 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری دو بعدی جدید و 200 کیلومتر مربع داده‌های لرزه نگاری سه بعدی برداشت کند.



این پیمانکار همچنین متعهد شده بود یک حلقه چاه اکتشافی را حفر کند و در صورت وجود شواهد مثبت از وجود هیدروکربور در بلوک مغان 2، عملیات لرزه نگاری دو بعدی به میزان 500 کیلومتر مربع انجام دهد، همچنین حفر دو حلقه چاه اکتشافی دیگر نیز پیش بینی شده است.



هزینه عملیات اکتشاف و مطالعات تکمیلی اعم از مطالعات ژئوفیزیک و حفاری چاه های اکتشافی حدود 142 میلیون دلار و مدت زمان اجرا این پروژه چهار سال بوده که در صورت نیاز یک سال نیز تمدید است.



با خروج این شرکت اروپایی از طرح اکتشاف و توسعه نفت در بلوک مغان، نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح جدید اکتشاف طلای سیاه در این منطقه مرزی را تشریح کرد.



حبیب برومند نماینده مردم اردبیل در خانه ملت با بیان اینکه به زودی 4 حلقه چاه اکتشافی در بلوک مغان حفاری خواهد شد، گفت: مطالعات مقدماتی اجرای این طرح به اتمام رسیده و با حفر چاه و کشف منابع نفتی می توان زمینه بهره برداری از آن را فراهم کرد.



آخرین گزارش شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف نفت در بلوک مغان حاکی از آن است که هم اکنون تمامی مراحل مطالعاتی بلوک مغان شامل زمین شناسی و ژئوفیزیک آن به پایان رسیده است، ضمن آنکه نتایج اولیه مطالعات اکتشافی از شناسایی دو سنگ مخزن با منشا جدید نفت خام حکایت دارد.



به گزارش مهر، سابقه مطالعات نفت در منطقه مغان به 35 سال پیش باز می‌گردد و در حال حاضر آثاری از مطالعات و حفرچاه اولیه در منطقه خروسلو مغان حد فاصل شهرستان‌های گرمی و بیله سوار انجام یافته است.



بلوک مغان 2 با وسعت سه هزار و 230 کیلومتر در استان اردبیل قرار دارد که با توجه به شرایط خاص مخزنی میدان های کشف شده در حوضه رسوبی مغان، فعالیت های اکتشافی و توصیفی به منظور دستیابی به دانش فنی برای بهره برداری اقتصادی در این منطقه توصیه شده است.