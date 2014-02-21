نگاهی به جدول و اتفاقات قبل از تعطیلی لیگ/ همه در خدمت دایی و پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که آخرین هفته لیگ برتر در سال 92 محسوب می‌شد، از روز یکشنبه هفته پیش آغاز و عصر جمعه با برگزاری دیدار پرسپولیس - صبای قم به پایان رسید، هفته‌ای که به کام فولاد، پرسپولیس، ملوان و فجرسپاسی شیراز بود.

در دیدارهای روز نخست این هفته که یکشنبه برگزار شد، فولاد در تهران و مقابل تیم نفت قرار گرفت، دو تیمی که مدعی قهرمانی و آسیایی شدن بوده و هستند. در این بازی هرچند فولادی‌ها برتری یک بر صفر را با تساوی عوض کردند اما این یک امتیاز بیشتر به سود میهمان اهوازی بود تا میزبان تهرانی، زیرا فولادی‌ها را موقتا به صدر جدول رساند و نفتی‌ها را در خطر از دست دادن رده سوم قرار داد.

در این روز یک بازی مهم دیگر هم برگزار شد و ذوب‌آهن اصفهان در ادامه ناکامی‌های اخیر خود، فینال قعرنشینان را در خانه با یک گل به فجرسپاسی واگذار کرد تا این تیم شیرازی پس از مدتها از رده پانزدهم به جایگاه چهاردهم رسیده و ذوب‌آهن را به رتبه پانزدهم تنزل دهد. فجری‌ها با این برد یک گام بلند برای بقا در لیگ برداشتند اما ذوب‌آهن را به دسته اول نزدیک‌تر کردند.

بازی استقلال صنعتی و داماش هم از اهمیت خاصی برخوردار بود. داماشی‌ها که تا آستانه پیروزی در این بازی پیش رفتند، در دقیقه 85 برد را با تساوی عوض کردند. پیروزی در این بازی خیال داماشی‌ها را برای بقا در لیگ برتر راحت‌تر می‌کرد اما کسب سومین تساوی متوالی در یازدهمین بازی بدون برد، باز هم داماشی‌ها را در منطقه خطر نگه داشت. صنعتی‌ها اگر در این بازی می‌باختند، به یکی از گزینه‌های سقوط تبدیل می‌شدند، هرچند با از دست دادن 2 امتیاز خانگی، هچنان خطر سقوط را احساس می‌کنند اما کمتر از 6 تیم دیگر قعرنشین.

دو تیم سایپا البرز و گسترش فولادتبریز هم دیگر بازی روز نخست این هفته را برگزار کردند که سایپا با گل دقیقه 71 کاوه رضایی شکست را با تساوی عوض کرد. برنده این بازی حضور خود در لیگ سیزدهم را قطعی می‌کرد اما اگر این دو تیم در 3 بازی پایانی خود در لیگ شکست بخورند، ممکن است یکی از مدعیان سقوط لقب بگیرند.

روز دوم از دیدارهای هفته بیست و هفتم، چهارشنبه برگزار شد، جائیکه استقلال تلخ‌ترین شکست خود در فصل جاری را تجربه کرد. آبی‌پوشان که در پایان هفته بیست و یکم لیگ، صدر را از پرسپولیس گرفته بودند و تا آغاز دیدارهای این هفته در رده نخست قرار داشتند، با شکست 4 بر 2 در زمین ملوان بندرانزلی به رده دوم سقوط کردند. ملوانی‌ها هم با این پیروزی به جمع 6 تیم بالای جدول صعود کردند و تراکتورسازی را به رده هفتم فرستادند.

جالب است که از هفته چهارم لیگ برتر تیم‌های استقلال تهران، پرسپولیس، فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز، سپاهان اصفهان و نفت تهران، رده‌های اول تا ششم را بین یکدیگر دست به دست می‌کردند و پس از 23 هفته تیم ملوان به جمع این 6 تیم اضافه شد و یکی از آنها یعنی تراکتورسازی را از این شش ضلعی خارج کرد.

پنجشنبه و با برگزاری دو بازی، هفته بیست و هفتم لیگ برتر وارد روز سوم شد. در این روز تراکتورسازی در خانه با 3 گل مغلوب راه‌آهن سورینت شد تا رده ششم را بعد از مدتها از دست داده و یک رده در جدول لیگ سقوط کند. تراکتوری‌ها که بعد از هفته هفدهم لیگ و پیروزی برابر گسترش فولاد تا به امروز در مسابقات لیگ طعم پیروزی را نچشیده‌اند، دومین باخت 3 بر صفر متوالی را در لیگ برتر تجربه کردند. راه‌آهنی‌ها با این پیروزی یک پله در جدول لیگ صعود کرده و شانس خود را برای بقا افزایش دادند.

دیگر بازی این روز در کرمان برگزار شد، جائیکه دو تیم مس و سپاهان اصفهان برابر هم صف آرایی کردند اما هیچکدام از دو تیم در این بازی مهم به 3 امتیاز نرسیدند. سپاهان با از دست دادن 2 امتیاز این بازی، شانس رسیدن به رده سوم را از دست داد و مسی‌ها هم با این مساوی یک گام دیگر به لیگ دسته اول نزدیک‌تر شدند.

عصر جمعه، روز پایانی این هفته و آخرین روز از مسابقات لیگ برتر سیزدهم در سال 92 با پیروزی 3 بر یک پرسپولیس مقابل صبای قم پیگیری شد. در این هفته که هیچکدام از 5 تیم بالای جدول که مدعیان قهرمانی و آسیایی شدن هستند، نتوانستند مقابل حریفان پیروز شوند، شاگردان علی دایی با پشت سرگذاشتن صبای قم به رده سوم بازگشتند و بار دیگر مدعی قهرمانی و رسیدن به آسیا شدند. صبا هم با این باخت همچنان در بین 6 تیم پائین جدول باقی‌ماند تا خطر سقوط به دسته اول را احساس کند. البته عنایتی که در دقیقه 3+90 تنها گل صبا را به ثمر رساند، به صدر جدول آقای گل لیگ سیزدهم صعود کرد تا به نوعی آقای گل لیگ در سال 92 باشد.

ترین‌های لیگ تا پایان هفته بیست و هفتم:

بهترین‌ها:

بیشترین امتیاز و صدرنشین: فولاد خوزستان با 51 امتیاز

بیشترین برد: فولاد، استقلال و پرسپولیس با 14 برد

کمترین مساوی: ملوان بندرانزلی با 6 تساوی

کمترین باخت: فولاد، استقلال و سپاهان اصفهان با 4 باخت

بیشترین گل‌زده: ملوان بندرانزلی با 35 گل زده

کمترین گل خورده: پرسپولیس با 13 گل خورده

بهترین تفاضل گل: پرسپولیس با 17+

بدترین‌ها:

کمترین امتیاز و قعرنشین: مس کرمان با 19 امتیاز

کمترین برد: مس کرمان یک برد

بیشترین مساوی: مس کرمان با 16 تساوی

بیشترین باخت: صبای قم و فجرسپاسی شیراز با 13 باخت

کمترین گل زده: فجرسپاسی شیراز با 17 گل زده

بیشترین گل خورده: صبای قم با 37 گل خورده

بدترین تفاضل گل: فجرسپاسی و مس کرمان با 15-

نتایج دیدارهای هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* استقلال صنعتی خوزستان یک - داماش گیلان یک

گل‌ها: موسی کولیبالی (85) برای استقلال صنعتی - امین متوسل‌زاده (70) برای داماش

* سایپا البرز یک - گسترش فولاد تبریز یک

گل‌ها: کاوه رضایی (71) برای سایپا - ایمان موسوی (53) برای گسترش فولاد

* ذوب‌آهن اصفهان صفر - فجرسپاسی شیراز یک

گل: آرمان رمضانی (15) برای فجرسپاسی

* نفت تهران یک - فولاد خوزستان یک

گل‌ها: رضا نوروزی (24) برای نفت تهران - آرش افشین (13) برای فولاد

* ملوان بندرانزلی 4 - استقلال تهران 2

گل‌ها: سیامک کوروشی(10)، احمد آهی(14)، شاهین ثاقبی(49) و مهدی دغاعله(52) برای ملوان - محمد قاضی(51) و حنیف عمران زاده(4+90) برای استقلال

* مس کرمان صفر - سپاهان اصفهان صفر

* تراکتورسازی تبریز صفر - راه‌آهن سورینت 3

گل‌ها: رامین رضائیان (10)، بهادر عبدی (12) و حامد نورمحمدی (54) برای راه‌آهن سورینت

* پرسپولیس تهران 3 - صبای قم یک

گل‌ها: محمد عباس‌زاده(12) ، رضا نورمحمدی (34) و پیام صادقیان (88) برای پرسپولیس - غلامرضا عنایتی (3+90) برای صبای قم

جدول گلزنان لیگ برتر:

12 گل: رضا عنايتی (صبای قم)

11 گل: کريم انصاری‌فرد (تراکتورسازی تبریز) و مهرداد بايرامی (گسترش فولاد)

10 گل: رضا نوروزی (نفت تهران)

9 گل: سيدجلال رافخايی (ملوان بندرانزلی) و لوسيانو پريرا (فولاد خوزستان)

8 گل: سجاد شهباززاده (سايپا البرز) و مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)

7 گل: محمد قاضی (استقلال)، فريد بهزادی کريمی (صبای قم)، لوسيانو ادينیو (مس کرمان)، مهدی شریفی (سپاهان) و امين متوسل‌زاده (داماش گيلان)

6 گل: سیدمهدی سیدصالحی و محمدرضا خلعتبری (پرسپوليس)، مهدی رجب‌زاده (ذوب‌آهن اصفهان)، اسماعیل شریفات (فولاد خوزستان) و محمد غلامی (سپاهان)

5 گل: کاوه رضایی (سایپا)، روح‌الله‌ سیف‌اللهی (داماش)، حنیف عمران‌زاده (استقلال)، بختیار رحمانی (فولاد)، علی کریمی و سعید دقیقی (تراکتورسازی)، جابر انصاری (گسترش فولاد)، میلاد میداوودی (استقلال صنعتی) و شاهین ثاقبی (ملوان)

جدول رده‌بندی لیگ برتر

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 فولاد خوزستان 27 14 9 4 33 22 11+ 51 2 استقلال تهران 27 14 9 4 32 21 11+ 50 (1-) 3 پرسپولیس تهران 27 14 7 6 30 13 17+ 48 (1-) 4 نفت تهران 27 13 9 5 34 21 13+ 48 5 سپاهان اصفهان 27 12 11 4 30 16 14+ 47 6 ملوان بندرانزلی 27 12 6 9 35 27 8+ 41 (1) 7 تراکتورسازی تبریز 27 9 13 5 34 30 4+ 39 (1-) 8 گسترش فولاد 27 7 11 9 29 27 2+ 32 9 سایپا البرز 27 7 11 9 24 29 5- 32 10 صنعتی خوزستان 27 6 11 10 26 34 8- 29 11 صبای قم 27 7 7 13 30 37 7- 28 12 راه‌آهن سورینت 27 6 9 12 22 31 9- 27 13 داماش گیلان 27 5 11 11 28 36 8- 25 (1-) 14 فجرسپاسی شیراز 27 5 9 13 17 32 15- 24 15 ذوب‌آهن اصفهان 27 4 11 12 20 33 13- 23 16 مس کرمان 27 1 16 10 19 34 15- 19

* این جدول، طبق جدول سازمان لیگ تنظیم شده است