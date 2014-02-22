به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس درباره پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر صبای قم، با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: خدا را شکر این بازی را بردیم تا قبل از وقفهای که در لیگ ایجاد میشود هدیه خوبی به هوادارانمان بدهیم و بتوانیم همگی سال جدید را با خوشحالی و انگیزه خوبی شروع کنیم. هواداران پرسپولیس مستحق بهتر از اینها هستند و بازیکنان مصمم شدهاند به حق خودشان برسند. کسب سهمیه حداقل خواسته ما است و اکنون شانس خوبی برای قهرمانی داریم.
وی ادامه داد: بازیکنان این فصل را خیلی خوب شروع کردند. آنها خیلی بهتر از پیشبینیها بودند اما تیم در ادامه دچار یکسری حواشی شدند که حالا برطرف شده است. تمرینات خوبی را انجام دادیم که نشان از انگیزه بازیکنان داشت. نتایج این هفته هم به نفع پرسپولیس رقم خورد که انگیزهها را دو چندان کرد و خوشبختانه شاهد بودیم بازیکنان با یک بازی خوب، پیروزی مقتدرانهای را به دست آوردند.
کاپیتان سابق پرسپولیس درباره اختلالی که تعطیلات 35 روزه لیگ ایجاد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: سعی میکنیم تاثیر این مسئله را به حداقل برسانیم. این وضعیت برای حریفان رودرروی ما هم خواهد بود، البته از سوی دیگر رقبای ما در جدول، به جهت رقابتهای جام قهرمانان در شرایط مسابقه باقی میمانند. ما هم باید سعی کنیم با بازیهای دوستانه هم که شده تا حدی اثر این وقفه را از بین ببریم.
وی درباره عملکرد تیم و درخشش دوباره پیام صادقیان بعد از چند بازی، تصریح کرد: اکثر بازیکنان عملکرد قابل قبولی نشان دادهاند. انگیزه در تیم موج میزد و با همین حس و حال خودشان را برای این بازی آماده کردند. بازگشت پیام هم باعث خوشحالی بود. او استعداد خوب و توانایی بالایی دارد. پیام میتواند برای خودش، پرسپولیس و فوتبال ایران موثر باشد. این استعداد را خدا به او داده است و هر کسی از آن بهره نمیبرد. پس اگر شرایط خودش را به خوبی درک کند و به حرف کسانی که دلسوزش هستند گوش بدهد، جای دوری نمیرود و ثمرهاش را میبیند. او اگر حاشیهها را خوب مدیریت کند، حرفهای زیادی برای گفتن دارد و عملکردش در این بازی نشانگر همین مساله بود.
کریم باقری درباره انتقادهایی که از عدم گلزنی تیم میشد و عملکرد محمد عباسزاده در بازیهای اخیر اضافه کرد: عباس زاده وقتی به تیم اضافه شد، یک شروع خوب بویژه در اردوها داشت ولی با شروع بازیها مشکلاتی پیدا کرد که باید آنها را پشت سر میگذاشت. او به طور ذاتی بازیکن گلزنی است و در این چند بازی، این قابلیت را به اثبات رسانده است. طبیعی است که مربی تیم هم دوست دارد بازیکنی که تاثیرگذار است را به کار بگیرد و من فکر میکنم عباسزاده با تلاش خودش و کادر فنی در زمان مناسبی به تیم اضافه شد و امیدوارم همین عملکرد را ادامه بدهد.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره حضور پر تعدادتر تماشاگران پرسپولیس در بازیهای لیگ گفت: خوشبختانه همینطور است و این نشان میدهد که پرسپولیس چه تیمی است و چه هواداران با ارزشی دارد. آنها هر گاه نیاز بوده و در شرایط سخت، به کمک تیم خودشان آمدهاند و نسبت به تیمها و بازیهای دیگر باید گفت سنگ تمام گذاشتند. بازیکنان هم باید بدانند هر کاری برای این هواداران بکنیم کم است و هر قدر بهتر بازی کنند این استقبال بیشتر خواهد شد.
باقری در پایان درباره قهرمانی تیم تراکتورسازی در جام حذفی هم گفت: متاسفانه ما در جام حذفی اسیر حوادث شدیم. خیلی دوست داشتم تراکتورسازی قهرمان بشود. این قهرمانی شایسته و حق تراکتورسازی و مردم خوب تبریز بود و با تمام وجود به آنها تبریک میگویم. حق طرفداران تراکتور بود که جام قهرمانی بگیرند. تراکتور در این دو، سه سال همیشه به مراحل حساس میرسید اما کار تمام نمیشد. من فکر میکنم تراکتورسازی هم از جهت فنی و هم به جهت هوادارانش پتانسیل خوبی دارد و اگر همه دست به دست هم بدهند، موفقیت آنها در آسیا به عنوان نماینده ایران دور از دسترس نیست. امیدوارم با تلاشی که میکنیم، همین شادی و نشاط را آخر فصل به هواداران پرسپولیس هم بدهیم.
نظر شما