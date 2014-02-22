به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز شنبه نشستی دو ساعته در دفتر سرپرست باشگاه برگزار کردند.

در این جلسه که از ساعت 11 صبح در ساختمان باشگاه برگزار شد، محمد صادق اکبری رئیس هیأت مدیره، علی پروین سرپرست باشگاه، محمد جمشیدی، محمد حسین نامی، اعضای هیأت مدیره و بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه حضور داشتند.

در این نشست علی پروین مدیر عامل باشگاه گزارشی در خصوص فعالیت‌های انجام شده به اعضای هیأت مدیره ارائه کرد. اعضای هیأت مدیره در این جلسه ضمن بررسی وضعیت باشگاه، از عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در بازی برابر صبا و بازگشت به کورس قهرمانی تقدیر کرده و ضمن تشکر و تقدیر از حمایت همه جانبه هواداران، به حمایت گسترده در سه بازی باقی مانده تاکید کردند.

در این نشست درباره برخی مسائل باشگاه نیز تصمیماتی اتخاذ شد. براساس تصمیم اعضای هیأت مدیره مقرر گردید حساب کمک‌های مردمی باشگاه مسدود گردیده و کلیه موجودی‌های حساب کمک‌های مردمی به حساب درآمدهای باشگاه واریز شده و در جلسه بعدی هیأت مدیره این موضوع توسط ذیحسابی و مدیر امور مالی باشگاه گزارش شود. همچنین مقرر شد امور مالی باشگاه آخرین وضعیت هزینه‌های جاری و بدهی‌های باشگاه را در جلسه بعدی این هیأت مدیره گزارش نماید.

اعضای هیأت مدیره مصوب کردند که تمامی اقدامات اقتصادی از سوی مدیر عامل باشگاه پس از تصویب هیأت مدیره قابلیت اجرایی خواهد داشت.

