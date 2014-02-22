کشف موشکهای "لاو"اسرائیل در لاذقیه / هلاکت تروریستهای یمنی و مغربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، نیروهای ارتش سوریه به ادامه عملیات خود در برخی مناطق ادامه دادند و طی آن اعضای چندین گروه تروریستی را به طور کامل در حومه دمشق، درعا و حلب به هلاکت رساندند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین شماری از تروریستهای مزدور عراقی، مغربی و یمنی را در حومه لاذقیه به هلاکت رسانده و چند خودرو حامل سلاح و مهمات متعلق به آنها را منهدم کردند.

همچنین یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در منطقه ابوالظهور در حومه ادلب کشف و خنثی شد، تروریستها قصد منفجر کردن این خودرو را داشتند که در این راه ناکام ماندند.

از سوی دیگر، صدها نفر از مردم روستای حزرما در منطقه دوما با برگزاری تظاهراتی، اقدامات جنایتکارانه گروههای تروریستی در روستای خود را محکوم کرده و خواستار بیرون رفتن آنها شدند.

یک منبع نظامی سوری از انهدام موشکهای لاو ساخت اسرائیل و هلاکت شماری از تروریستهای یمنی، مغربی و عراقی در مناطق سلمی، الغنیمیه، الزاهیه، السوده، الروضه و الشحروره در حومه لاذقیه در عملیات نیروهای ارتش سوریه خبر داده است.

این منبع همچنین از انهدام چهار انبار حاوی موشکهای لاو ساخت رژیم صهیونیستی و مقادیری بمب و انواع مهمات در این عملیات خبر داده است.

سانا همچنین از هلاکت شمار زیادی از تروریستها از جمله سرکردگان گروههای وابسته به جبهه تروریستی النصره در حومه درعا و اقدام تروریستها در ترور رئیس کمیته آشتی ملی در منطقه معضمیه القلمون و موذن یکی از مساجد خبر دادند.