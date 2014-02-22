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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حلب/ گفتگوی تلفنی اوباما و پوتین درباره سوریه

ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حلب/ گفتگوی تلفنی اوباما و پوتین درباره سوریه

تسلط ارتش سوریه بر برخی از مناطق حلب و حومه حمص، گفتگوی تلفنی باراک اوباما و ولادیمر پوتین درباره بحران سوریه و تظاهرات گسترده مردم دمشق در حمایت از ارتش این کشور از مهمترین اخبار امروز سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود توانست کنترل برخی مناطق در شهر حلب را که تحت کنترل تروریستها بود را به دست گیرد.

منابع سوری همچنین از درگیری نیروهای امنیتی سوریه و تروریستها در اطراف حمص خبر دادند.

در جریان این درگیری ها 15  تن از تروریست ها از جمله دو تن از رهبران گروه تروریستی جبهه النصره کشته شدند و ارتش سوریه توانست به بخش عظیمی از انبار مهمات و سلاح تروریست ها دست پیدا کند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) گزارش داد صدها نفر از شهروندان سوری امروز در حمایت از ارتش در مقابله با تروریسم دراین کشور در منظقه "الدویلعه" دمشق تظاهرات برگزار کردند.

"فیصل حموی"  نماینده دائم سوریه در سازمان ملل نیز طی سخنانی اظهار داشت: برخی از بندهای گزارشی که  نماینده  بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در خصوص وضعیت کودکان و درگیری های مسلحانه در سوریه به این سازمان ارائه کرده صحت نداشته و از اصل صداقت به دور است.

این خبرگزاری همچنین از برقراری تماس تلفنی میان "ولادیمر پوتین" رئیس جمهوری روسیه و "باراک اوباما" همتای آمریکایی خود خبر داد.

در این گفتگوی تلفنی دو طرف علاوه بر تشدید بحران در کشور اکراین و پرونده هسته ای ایران درباره بحران سوریه نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 2241646

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