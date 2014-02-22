اقتصاد مقاومتی زمینه مدیریت صحیح مصرف انرژی را در جامعه فراهم می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله حکیمی عصر شنبه در نشست مدیران شهرستان افزود: اقتصاد مقاومتی به این معنی است که کشوری با داشتن ذخایر و منابع ارزشمند از جمله نفت و گاز، نیروی انسانی و فرهنگ غنی اسلامی و انقلابی بر دانش بومی خود در اقتصاد تکیه کند.

وی اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نبوده بلکه به معنای شناخت آسیب ها و چالش های اقتصادی و مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان و برنامه ریزی برای جبران و بر طرف کردن موانع آن است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیوه صحیح مصرف و پرهیز از اسراف از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: با کار و تلاش و همت مضاعف باید ظرفیت تولید را بالا برده و از صادرات مواد خام منابع غنی کشور بصورت فله ای جلوگیری شود.

وی همچنین از راه های مهم بی نیازی کشور از صادرات نفت خام را افزایش کیفیت تولید مواد کشاورزی و صنعتی عنوان کرد و افزود: افزایش کیفیت این محصولات راهکار دست یابی به بازارهای جهانی است.

حکیمی تاکید کرد: تکیه بر اقتصاد مقاومتی موجب تقویت و رونق فضای کسب و کار در راستای دست یابی به توسعه پایدار می شود.

وی اذعان داشت: مردم و مسوولان باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری خیلی جدی وارد عرصه کار و فعالیت شوند.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دولت و مجلس باید با همکاری و حضور جدی دانشگاهیان، فرهیختگان و بسیجیان برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بکوشند.