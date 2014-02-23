برخی تبلیغات دستگاههای اجرایی لرستان در نشریات تاثیر مثبتی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی با اشاره به اینکه ضرورت اطلاع رسانی جامع و کامل به مردم علت اصلی تشکیل شورای اطلاع رسانی است، اظهار داشت: سیاست اصولی دولت شفاف سازی است و برای محقق شدن این سیاست تشکیل یک شورا برای اطلاع رسانی صحیح و سریع عملکرد دولت ضروری بود.

وی با بیان اینکه هدف شورای اطلاع رسانی ارائه اطلاعات و اخبار صحیح به مردم است، تصریح کرد: اطلاعاتی که از طریق این شورا ارئه می شود تنها مختص به اخبار استانی و شهرستانی نیست بلکه گاهی در قالب تبیین سیاست ها و برنامه های دولت فعالیت می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برنامه های دولت و سیاست های کلی آن از طریق شورای اطلاع رسانی و در برش شهرستانی به اطلاع مردم استان می رسد، افزود: رصد عملکرد دستگاه های مختلف استان در رابطه با اطلاع رسانی و تقویت آن از دیگر رویکردهای اصلی شورای اطلاع رسانی است.

ضرورت تدوین تقویم نشست های خبری مسئولان در طول سال

شاهرخی با اشاره به اینکه اخبار و اطلاعات مطبوعات، صدا و سیما، خبرگزاری ها و سایر رسانه ها باید بر اساس سیاست های شورای اطلاع رسانی باشد، گفت: اطلاع رسانی به موقع و دقیق برای رفع شبهه ها و شایعاتی که در رسانه ها ایجاد می شود یکی از رویکرد های شورای اطلاع رسانی است.

وی با بیان اینکه بررسی بهترین شیوه های اطلاع رسانی یکی دیگر از رویکردهای تشکیل شورای اطلاع رسانی است، ادامه داد: رصد مطبوعات، خبرگزاری ها، صدا و سیما و همه ابزار اطلاع رسانی و انتشار خبر و منطبق کردن اخبار آنها بر اساس واقعیت ها از دیگر رویکردهای این شورا است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اشاره به اینکه ممکن است اطلاعات انتشار یافته در رسانه ها ناقص باشد و یا تحلیل یک رسانه روی برنامه های دولت درست نباشد، اظهار داشت: وظیفه شورای اطلاع رسانی این است که در چنین شرایطی ورود پیدا کند و در راستای انتشار اخبار صحیح فعالیت کند.

شاهرخی برنامه ریزی برای نشست های خبری و کنفرانس های مطبوعاتی مسئولان و مدیران استان را از دیگر رویکردهای این شورا برشمرد و گفت: تدوین یک تقویم برای مشخص کردن نشست های خبری مسئولان در طول سال ضروری است.

رصد افکار عمومی از اهداف تشکیل شورای اطلاع رسانی

وی با تاکید بر اینکه باید متناسب با مناسبتها و روزهای خاص و یا تاریخ های مشخص نشست های مطبوعاتی و گفتگوی خبری برای مدیریت ارشد استان و سایر مسئولان تدوین شود، افزود: باید دقیقا نقاط حساس و کلیدی را پیدا کنیم و در موقع مشخص خوراک لازم را تزریق کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اشاره به اینکه نحوه تعامل، ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت رسانه های استان باید در شورای اطلاع رسانی تبیین شود، تصریح کرد: شورای اطلاع رسانی وظیفه دارد به نوعی برای رصد افکار عمومی برنامه ریزی و اقدام کند.

شاهرخی با تاکید بر اینکه رصد افکار عمومی می تواند یکی از ابزارهایی باشد که به دولت برای اجرای سیاست های خود کمک کند، گفت: براساس شعار دولت باید مسائل را با صدق و صداقت با مردم در میان گذاشت که شورای اطلاع رسانی در استان ها کانال اجرایی شدن این هدف است.

تهیه اطلاعات جامع پیرامون سایت های اطلاع رسانی استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله نصب بنر در سطح شهر اظهار داشت: شهرداری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از نصب بنر در سطح شهر در زمینه انتصاب مدیران و تبریکها انجام دهد.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات جلسه شورای اطلاع رسانی گفت: تشکیل جلسات شورا به صورت ماهانه و تشکیل جلسات فوری آن در زمان ضرورت از مصوبات این جلسه بود.

وی با بیان اینکه با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و ضرروت پیگری اطلاع رسانی جلسه بعدی این شورا تا قبل از 25اسفندماه باید تشکیل شود، تصریح کرد: تهیه یک گزارش جامع از رسانه های فعال استان در حوزه مجازی و مکتوب و همچنین خبرنگاران استان از دیگر مصوبات شورای اطلاع رسانی بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان همچنین تهیه اطلاعات جامع پیرامون سایت های اطلاع رسانی استان و سامانه های پیامکی، وضعیت سایت های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی، تدوین برنامه شش ماهه اول سال93 در رابطه با کنفرانس های مطبوعاتی را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.

شعار محوری دولت صداقت و شفافیت با مردم است

وی افزود: برنامه ریزی برای برگزاری یک نشست با روابط عمومی های دستگاه های اجرایی و برگزاری نظرسنجی عمومی در رابطه با مسائل مختلف از دیگر مصوبات شورای اطلاع رسانی بود.

شاهرخی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه شعار محوری دولت صداقت و شفافیت با مردم است، اظهار داشت: همه مدیران باید بسیار شفاف و دقیق واقعیت ها را بیان کنند.

وی با اشاره به تبلیغات و رپورتاژهای دستگاه های اجرایی در روزنامه ها و نشریات محلی گفت: این تبلیغات نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه گاهی مورد انتقاد مردم قرار گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه این شیوه اطلاع رسانی مدیران در نشریات باید تغییر کند، تصریح کرد: راه های دیگری برای کمک به نشریات و مطبوعات وجود دارد.

شاهرخی افزود: این نوع اطلاع رسانی خیلی خوشایند مردم نیست و دولت نیز این رویکرد را قبول ندارد.

