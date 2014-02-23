ضرورت به روز رسانی مستمر سایتهای اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام رشیدی نیا شامگاه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان در سخنانی با اشاره به اینکه در جلسه شورای اطلاع رسانی باید موضوعات مختلف حوزه انتشار اخبار و اطلاعات بررسی شود، اظهار داشت: یکی از حوزه هایی که باید در رابطه با آن بحث شود روابط عمومی دستگاه های اجرایی است.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها بازوی اصلی اطلاع رسانی دستگاه ها هستند، تصریح کرد: روابط عمومی ها ابزارهای مختلفی را برای ارائه عملکرد دستگاه خود در اختیار دارند که از جمله این ابزار رسانه های مکتوب و دیجیتال است.

شیوه اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی به صورت رپورتاژ مناسب نیست

رئیس دفتر استاندار لرستان با بیان اینکه شیوه اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی در رسانه های مکتوب به عنوان رپورتاژ مناسب نیست، گفت: این شیوه اطلاع رسانی نامطلوب بوده وحتی روسای ادارات نیز به ندرت این رپورتاژها را مطالعه می کنند.

رشیدی نیا با تاکید بر اینکه باید در رابطه با این شیوه اطلاع رسانی تدبیر شود، افزود: رسانه های سایر استان ها برای ارائه عملکرد مدیران به عنوان رپورتاژ از شیوه های دیگری که جذاب نیز باشد استفاده می کنند اما همین مقدار هزینه را دریافت می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت عملکرد سایت های اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی گفت: آخرین زمان به روزرسانی بسیاری از این سایت ها مربوط به یک سال پیش است.

رئیس دفتر استاندار لرستان با بیان اینکه حتی برخی از این سایت ها خبر تغییر مدیر دستگاه مربوطه را هم انتشار نکرده اند، یادآور شد: متاسفانه از امکانات دیجیتال در روابط عمومی به خوبی استفاده نمی شود.

رشیدی نیا با اشاره به اینکه برگزاری یک همایش برای توجیه روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان ضروری است، تصریح کرد: باید یک سامانه مشخص برای ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاه ها دیده شود.

رسانه های دولت عملکرد مدیریت اجرایی لرستان را منعکس کنند

حبیب خجسته پور مشاور عالی استاندار لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هدف اصلی شورای اطلاع رسانی معرفی برنامه ها و سیاست های دولت است، اظهار داشت: دولت دو ابزار بسیار مناسب خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران را برای اطلاع رسانی سیاست های خود در اختیار دارد.

وی با طرح این سوال که آیا فعالیت این دو رسانه در لرستان در همان مرتبه و سطح فعالیت آنها در سطح کشور است؟، تصریح کرد: باید بررسی شود که تا چه اندازه اخبار عملکرد و برنامه های دولت در این رسانه ها در سطح استان انتشار داده می شود.

مشاور عالی استاندار لرستان با اشاره به اینکه سهم لرستان در صفحه ملی خبرگزاری جمهوری اسلامی و در صفحات روزنامه ایران چقدر است، افزود: بدون در نظر گرفتن روابط عمومی دستگاه ها و سایر مطبوعات باید دو رسانه خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران همه فعالیت های دولت در استان را بازتاب دهند.

خجسته پور ادامه داد: این دو حوزه در استان باید تقویت شده و روی آنها کار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تبلیغات و اطلاع رسانی نباید تنها به صورت گفتاری و نوشتاری باشد، اظهار داشت: باید اطلاع رسانی در رابطه با فعالیت های دولت به صورت بصری هم باشد.

