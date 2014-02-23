دیدار وزیر خارجه چین با زیباری در بغداد/تاکید بر توسعه روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "وانگ یی" وزیر امور خارجه چین امروز در جریان سفر به بغداد با هوشیار زیباری همتای عراقی خود دیدار کرد. در این دیدار روابط دوجانبه، مسائل منطقه و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از سال 2003 تاکنون این نخستین سفر یک مقام بلندپایه چین به عراق محسوب می شود. وزیر امور خارجه چین قرار است با دیگر مقامات بلندپایه عراق نیز دیدار و درباره توسعه روابط بغداد - پکن رایزنی کند.

سفر وانگ یی دو روز پس از سفر مشابه "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه به عراق انجام می شود. گفتنی است شرکتهای چینی حضور فعالی در بخش انرژی عراق به ویژه در زمینه نفت دارند به طوری که در بیش از چند میدان نفتی در عراق حضور دارند.

زیباری گفت چین بزرگترین شریک تجاری عراق به شمار می رود و حجم مبادلات تجاری ما بیش از 24 میلیارد دلار است.