به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، اردوی تیم فوتبال استقلال جهت بازی با الشباب از ساعت 14 امروز دوشنبه در هتل اوین برگزار شد. کادر فنی آبی ها برای این دیدار 19 بازیکن را در فهرست خود قرار داد که در این اردو حضور دارند.

اسامی بازیکنان حاضر در اردوی استقلال به شرح زیر است:

سیدمهدی رحمتی، سیدحسین حسینی، خسرو حیدری، مجید غلام‌نژاد، حنیف عمران‌زاده، امیرحسین صادقی، پژمان نوری، آندرانیک تیموریان، جی‌لوید ساموئل، ایمان مبعلی، آنتونیو کاروالیو، ایمان باصفا، محمد مهدی نظری، سیاوش اکبرپور، علیرضا واحدی نیکبخت، آرش برهانی، محمد قاضی، مهرداد اولادی و بوبکر کبه.