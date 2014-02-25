به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سیدمهدی علوی در خصوص رونمایی از ترانه جدید باشگاه استقلال اظهار داشت: فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال شب گذشته آخرین قسمت این ترانه را گوش داد و قرار شد امروز این سرود در بازی استقلال برابر الشباب رونمایی شود.

وی ادامه داد: مدیرعامل استقلال ابراز امیدواری کرد که این ترانه زیبا که با صدای سعید عرب و آهنگسازی علیرضا فراهانی تهیه شده مورد استقبال و توجه هواداران قرار بگیرد. قرار است این سرود در بازی‌های آینده استقلال هم از ورزشگاه آزادی پخش شود.