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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا؛

سرود قهرمانی استقلال رونمایی می‌شود

سرود قهرمانی استقلال رونمایی می‌شود

معاون فرهنگی باشگاه استقلال اعلام کرد با تایید مدیرعامل این باشگاه از سرود استقلال در دیدار برابر الشباب رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سیدمهدی علوی در خصوص رونمایی از ترانه جدید باشگاه استقلال اظهار داشت: فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال شب گذشته آخرین قسمت این ترانه را گوش داد و قرار شد امروز این سرود در بازی استقلال برابر الشباب رونمایی شود.

وی ادامه داد: مدیرعامل استقلال ابراز امیدواری کرد که این ترانه  زیبا که با صدای سعید عرب و آهنگسازی علیرضا فراهانی تهیه شده مورد استقبال و توجه هواداران قرار بگیرد. قرار است این سرود در بازی‌های آینده استقلال هم از ورزشگاه آزادی پخش شود.

کد مطلب 2244142

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