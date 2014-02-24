به گزارش خبرنگار مهر، "عمار السویح" در نشست خبری قبل از دیدار برابر استقلال که بعدازظهر امروز دوشنبه در محل سازمان لیگ حرفه ای برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم که به ایران آمده ام. این بازی با دیدارهایی که در داخل کشور برگزار می کنیم تفاوت زیادی دارد. ما در لیگ داخلی چهار بازی در 10 روز برگزار کردیم اما این بار فصل جدید لیگ قهرمانان است و ما برای رسیدن به پیروزی به تهران آمده ایم و امیدوارم بتوانیم سه امتیاز را بگیریم.

وی ادامه داد: ما برای استقلال احترام خاصی قائل هستیم اما اگر بازیکنانم برنامه هایی که در نظر گرفته ام را به خوبی در زمین به اجرا درآوردند قطعا سه امتیاز را خواهیم گرفت و با دست خالی تهران را ترک نخواهیم کرد. هر چند ما در دیدار داخلی چهار گل دریافت کرده ایم اما همیشه مقابل تیم های بزرگ خوب بازی می کنیم و قطعا در دیدار برابر استقلال هم این روند را ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم فوتبال الشباب در مورد دریافت 33 گل از سوی تیمش در دیدارهای داخلی لیگ عربستان گفت: منطقی است که ما نباید این تعداد گل را در لیگ عربستان دریافت می کردیم اما این به خاطر اشتباهات فردی است که مرتکب می شدیم. با این حال دیدار با استقلال انگیزه های متفاوتی دارد و امیدوارم بتوانیم برنامه هایی که مد نظر داریم را پیاده کنیم و با سه امتیاز از میدان خارج شویم. ما از استقلال و همه تیم‌های ایرانی شناخت کاملی داریم و امیدوارم بتوانیم با دست پر میدان را ترک کنیم.