به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک سخنگوی گروه تروریستی موسوم به الشباب در سومالی گفت: ناتو و همپیمانان آن از جمله ترکیه دشمنان اسلام هستند.

سخنان سخنگوی این گروه که مسئولیت حمله روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری سومالی را به عهده گرفت، امروز از شبکه الجزیره قطر منتشر شد. الشباب در ماه آوریل گذشته نیز به سفارت ترکیه در موگادیشو حمله کرد که بر اثر این حمله یک نیروی امنیتی ترک کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند.

به گفته این سخنگوی الشباب حمله به منافع ترکیه مشروع است زیرا این کشور جزو همپیمانان پیمان ناتو به شمار می رود. وی همچنین از ناتو و ترکیه به عنوان دشمنان اسلام نام برده و تاکید کرد: برای ما ترکیه فرقی با آمریکا، انگلیس و یا نیروهای اتحادیه آفریقا ندارد.