گسترش فضای آشتی در سوریه/ برای رفع نیازهای روزانه مردم و ایجاد فضای گفتگو تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بشار اسد در دیدار با جمعی از مسئولان حزب بعث شاخه دمشق اعلام کرد دمشق با پایتختهای دیگر در جهان فرق می کند و اهمیت خاصی دارد، ایستادگی دمشق طی بحران از سه سال پیش تا کنون، یک نقش اساسی در ایستادگی سوریه ایفا می کند.

اسد بر ضرورت گفتگو و ارتباط فعال و سازنده با احزاب جدید در صحنه سوریه به منظور تعیین سازوکارهای ارتباط آینده با آنها و شکل گیری ائتلافهای ثمربخش با احزاب همفکر و اهمیت گفتگو با غیر حزبی ها تاکید کرد.

اسد گفت ما در مقابل چالشهای بزرگی قرار داریم که بحران، آنها را آشکار کرد و اولین چالش، رویارویی با اندیشه افراطی است که تلاش می کند در جامعه ما نفوذ کند، افراط گرایی وقتی وارد جامعه شود، اوضاع خطرناک می شود، خلاء فکری خطرناکی هم وجود دارد که چالش بزرگی در حزب بعث به شمار می رود . برخی مشکلات فراتر از سطح پیش بینی ها رخ داد که باید راههای حل آن را بررسی کنیم.

وی افزود توسعه گفتگو در داخل حلقه های حزبی مورد نیاز است و بدون گفتگو نمی توانیم حزب و وطن را توسعه دهیم، ما باید انتقاد و نقد افکار را بپذیریم تا بتوانیم افکار خود را توسعه دهیم، و اگر از سطحی نگری به سمت تحلیل و ارزیابی حرکت نکنیم، تغییر نخواهیم کرد.

اسد با درخواست از مسئولان حزب برای طرح ادبیات حزب و اصول نظری و آیین نامه داخلی در میز گفتگوی درون حزبی بر ضرورت در نظر گرفتن ملاحظات برای توسعه اندیشه حزب حاکم سوریه و ارتباط با مردم و تلاش برای حل مسائل آنها تاکید کرد.

رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد فضای مناسبی که برای تروریسم در بین مردم وجود داشت، در حال کاهش است و دایره آشتی مردمی رو به گسترش است که تنها وسیله موثرتر برای مقابله با پروژه سقوط سوریه به شمار می رود که پس از سقوط امواج بهار عربی بر آن تمرکز شده است.