پارلمان اوکراین به دنبال محاکمه یانوکوویچ در دیوان لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، پارلمان اوکراین پرونده رسیدگی به اتهامات "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را به دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه ارائه می دهد. بر اساس قطعنامه ای که امروز به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان رسید، یانوکوویچ به اتهام دست داشتن در قتل بیش از 100 شهروند اوکراینی در جریان اعتراضات اخیر ضددولتی در این کشور محاکمه می شود.

در این قطعنامه به اسامی شماری از مقامات دولت یانوکوویچ از جمله "ویتالی شارچنکو" وزیر کشور سابق و "ویکتور پشونکا" دادستان کل سابق اوکراین نیز به عنوان همدستان وی در ارتکاب این جنایت اشاره شده است.

بر اساس اسنادی که به تازگی از سوی رسانه های اوکراین منتشر شده، یانوکوویچ قصد داشته در روزهای پایانی دولت خود هزاران نیروی امنیتی را برای متفرق کردن معترضان به میدان استقلال کی یف اعزام کند. در این حمله قرار بود نیروهای ضدشورش با شدت عمل وارد شده و در صورت لزوم به سوی معترضان تیراندازی کنند.