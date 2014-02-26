اهداف سفر ولیعهد عربستان به هند/ دهلی در پی ایجاد توازن در سیاست های منطقه ای خود

به گزارش خبرگزاری مهر، عرب نیوز گزارش داد که سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد عربستان امروز چهارشنبه در سفری سه روزه وارد هند شد و انتظار می رود که در این سفر چندین توافقنامه از جمله توافقنامه گسترش همکاریهای نظامی، تجاری و انرژی امضا کند.



ولیعهد عربستان و هیئت همراه پس از پایان سفر آسیایی خود در ژاپن فردا پنجشنبه با مقامات هندی از جمله نخست وزیر، رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری، وزیر دفاع و وزیر خارجه این کشور دیدار می کند.



در ادامه این گزارش آمده است که هند، عربستان سعودی را شریک اصلی خود در زمینه مذاکرات امنیتی و نظامی می داند و همکاریهای دو کشور در سطح گسترده ای افزایش یافته است.

از سوی دیگر نمایندگان تجاری، ولیعهد عربستان را در سفر به هند همراهی کرده و قرار است که چندین نشست میان نمایندگان دو کشور برگزار شود.



همچنین پیش بینی می شود که دو کشور چندین تفاهم نامه را در زمینه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، اکتشاف گاز ، نفت و زیرساخت ها امضا کنند.



این دومین سفر شاهزاده سلمان به هند است و وی پیشتر در آوریل 2010 به این کشور سفر کرده بود. همچنین مانموهان سینگ نخست وزیر هند در سال 2010 به ریاض سفر کرده بود و در 28 فوریه این سال چندین تفاهم نامه را در زمینه امنیتی، اقتصادی، نظامی و سیاسی میان دو کشور امضا کرد.



عرب نیوز در ادامه می نویسد: عربستان سعودی و هند همچنین خواهان عقد چندین تفاهم نامه در زمینه پولشویی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند.



حجم مبادلات تجاری هند و عربستان سعودی در سال 2012 و 2013 به میزان 13.19 میلیار دلار بوده است. هم اکنون 2.8 میلیون کارگر هندی در عربستان سعودی حضور داشته که به عنوان بیشترین نیروی کار خارجی در عربستان سعودی به شمار می روند.



روزنامه هندو نیز نوشت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت هند محسوب می شود و در سال گذشته یک پنجم واردات نفت این کشور از سوی عربستان تامین شد.

ایندیا تایمز نیز در گزارشی با اشاره به سفر دو روزه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هند همزمان با حضور ولیعهد سعودی در دهلی نو نوشت: مقامات هندی در اقدامی متوازن به دیدار وزیر خارجه ایران و ولیعهد عربستان می روند که این موضوع نشان می دهند دهلی نو در پی همکاری با ریاض و تهران است.



این روزنامه هندی در ادامه می نویسد: همزمانی دیدارهای ولیعهد عربستان سعودی و وزیر خارجه ایران در هفته جاری نشان می دهد که هند در پی ایجاد متوازن در سیاست های خود در منطقه است.



سفر سلمان به هند پس از سفر به اسلام آباد و امضای توافق نامه همکاری نظامی میان دو کشور و اعلام حمایت نواز شریف از سیاست عربستان سعودی در قبال سوریه انجام می شود.



به نوشته ایندیا تایمز، این بدان معنا است که جنگنده های پاکستانی با هدف تقویت مخالفان سوری مورد استفاده قرار گرفته و اسلام آباد می تواند به این کشور سلاح ارسال کند.



این روزنامه هندی در ادامه می نویسد: بیانیه مشترک پاکستانو عربستان سعودی نشان دهنده حمایت اسلام آباد از روند انتقالی سوریه است. از سوی دیگر پاکستان در ازای حمایت از رویکرد عربستان در قبال سوریه به دنبال سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی ریاض در کشورش است.