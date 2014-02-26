مدیریت حوادث در تهران نباید شعاری و سلیقه ای باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی در کنگره علمی تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از زلزله احتمالی در شهر تهران گفت: با توجه به شرایط کنونی شهر تهران، فقط مردم قادرند به درستی زلزله احتمالی پایتخت را کنترل کنند و به همین علت آموزش خانواده‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی افزود: آموزش خانواده‌ها، توسعه سامانه‌های امدادی محلات‏، تقویت محله‌ها‏ و پشتیبانی از کانون‌های محله‌ای از ضروریات پیشگیری و مقابله با زلزله احتمالی تهران استکه هم‌اکنون این موارد در جمعیت هلال احمر در حال مطالعه است و باید در این زمینه به تهران نگاه ویژه داشت.

دبیرکل جمعیت هلال احمربا اشاره به این که ظرفیت ملی مقابله بات حوادث احتمالی در کشور در هلال احمر نهفته است، تاکید کرد: بر این اساس مسئولان باید توجه کنند که هلال احمر را فقط در حوزه پاسخگویی نبینند؛ چرا که در طرح‌ریزی، ظرفیت‌های هلال احمر فراتر از باور در حال تقویت است و لذا باید از ایجاد ظرفیت‌های موازی و ناتوان پرهیز کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای مدیریت زلزله در در شهر تهران برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین کرد، توضیح داد: باید ویژگی‌هایی که اکنون تهران به خود گرفته است را از آن سلب کرد و در گام نخست باید اشتغال را در کشور توزیع کرد تا شاهد حجم زیادی از مراجعات به پایتخت نباشیم.

موسوی همچنین با اشاره به این که توزیع خدمات در کشور هم باید متناسب باشد، تصریح کرد: به علاوه در بلند مدت هم باید برای رفع معضلات تهران برنامه‌ریزی کرد.

وی تاکید کرد: در موضوع کاهش خطرپذیری باید سرمایه‌گذاری بیشتری داشت و به موضوعات پیشگیری و امادگی توجه بیشتری کرد؛ چراکه مباحث مربوط به حادثه احتمالی در تهران فراتر از یک حادثه بوده و مهمترین مولفه آن موضوعات اممنیتی است.