هلاکت دهها تروریست در حومه دمشق/ 8 زخمی در حملات خمپاره ای تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، در حومه دمشق دهها تروریست جبهه النصره به هلاکت رسیدند و دو خودرو مجهز به تیربار دوشکا متعلق به آنها منهدم شد. بر اساس این گزارش، تروریستهای مجروح در تمام خیابانهای این منطقه درخواست کمک می کنند.

منابع سوری از انهدام دو مقر گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره در محله جوبر خبر دادند.



خبر دیگر اینکه سانا از سیطره نیروهای ارتش بر کوههای اطراف یبرود و هلاکت دهها تروریست و زخمی شدن شمار دیگری از آنها و نیز پیشروی ارتش در منطقه السحل و مزارع ریما خبر داده است.

از سوی دیگر دهها تروریست در عملیات نیروهای ارتش در مناطق الصاخور، مساکن هنانو و الجزماتی و برخی مناطق دیگر حلب کشته و زخمی شدند .

در دیرالزور هم اعضای یک گروه تروریستی که سوار بر یک قایق در رود فرات بودند، در عملیات نیروهای ارتش کشته و زخمی شدند و سلاحها و مهمات آنها هم منهدم شد.

نیروهای ارتش همچنین با انهدام یک مقر تروریستها در محله الرشدیه، شش تروریست را به هلاکت رساندند، در حویجه المریعیه هم شماری از تروریستها به هلاکت رسیدند.

منابع سوری همچنین از دفع حملات گروههای تروریستی به یکی از ایستهای نیروهای ارتش در حماه و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها خبر دادند.

در حمص هم دهها تروریست در روستاهای عیون حسین، الزعفرانه وکیسین و منطقه العباسیه کشته و زخمی شدند.

منابع سوری همچنین از گرفتار شدن یک گروه تروریستی در کمین نیروهای ارتش در نزدیکی روستای الحصن در حومه تلکلخ و هلاکت شماری از تروریستها خبر دادند.

نیروهای ارتش همچنین چند خودرو حامل سلاح و مهمات متعلق به تروریستها را که از روستای جمره به سمت روستای خبب در منطقه اللجاه در حال حرکت بودند، منهدم کردند.

عملیات نیروهای ارتش سوریه در درعاالبلد و حومه ادلب هم به کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها منجر شد.

از سوی دیگر در حملات خمپاره ای گروههای تروریستی به مناطقی در دمشق و حومه آن، هشت غیرنظامی زخمی شدند.