به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان اظهار داشت: مطابق بررسیهای انجام شده به نظر می رسد بیشترین مشکلات اجرایی در پروژه های عمرانی استان ناشی از عدم آگاهی نسبت به نکات فنی و اجرایی است.

وی با بیان اینکه در این راستا با دستور معاون عمرانی استاندار لرستان و تصویب شورای فنی استان برگزاری دوره های آموزشی در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: طی هفته جاری دو دوره آموزشی در این رابطه برگزار می شود.

دبیر شورای فنی استان لرستان عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی جوش و گودبرداری طی روزهای 14 و 15 اسفندماه سالجاری از جمله برنامه های در دستور کار است.

خرمی با بیان اینکه این دوره های آموزشی با همکاری شورای فنی استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان برگزار می شود، عنوان کرد: هدف از برگزاری این دوره ها افزایش دانش فنی مهندسان و عوامل اجرایی در پروژه های عمرانی استان است.

وی با بیان اینکه دوره های آموزشی در دستور کار شورای فنی استان استمرار خواهد داشت، یادآور شد: در پایان این دوره ها برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر می شود.