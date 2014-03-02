به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر آماده می کند عصر امروز یکشنبه تمریناتش را در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی زیر نظر امیر قلعه نویی و سایر اعضای کادر فنی پیگیری کرد.

در این تمرین که تعداد بازیکنان غایب این تیم زیادتر از قبل بود، بازیکنان حاضر دقایقی به صحبت های کادر فنی گوش دادند و سپس به گرم کردن و مرور برنامه های تمرینی و در نهایت فوتبال درون تیمی پرداختند. امیر قلعه نویی نیز زودتر از دیگران محل تمرین را ترک کرد.

بیک زاده، تیموریان، صادقی، حیدری، ساموئل و قاضی به همراه بازیکنانی که در اردوی تیم ملی حضور دارند و همچنین مجید صالح مربی تیم فوتبال این باشگاه از جمله غایبان تمرین روز یکشنبه بودند. در بین آنها آندرانیک تیموریان به علت مصدومیت از ناحیه دست چند هفته ای دور از میدان خواهد بود. به همین خاطر منصور پورحیدری و میرشاد ماجدی در پایان تمرین آبی پوشان به عیادت این بازیکن رفتند.

تیم فوتبال استقلال قرار است در راستای حفظ آمادگی بازیکنانش روز سه شنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال جوانان ایران برود. این تیم روز دوشنبه تمریناتش را در دو نوبت صبح و بعداظهر پیگیری خواهد کرد.