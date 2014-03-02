به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، امین نوروزی، معاون پزشکی باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت آندرانیک تیموریان اعلام کرد: با توجه به اینکه آندرانیک تیموریان هشت ماه قبل تحت عمل جراحی سنگین از ناحیه دست قرار گرفته و متاسفانه همان ناحیه در محل یکی از پیچ‌های جراحی دچار ترک‌خوردگی بسیار کوچک شده بود و وی نیز به همین دلیل درد شدیدی داشت، نظر جراح ایشان نیاز به ترمیم این قسمت بود و آندرانیک تیموریان امروز مورد عمل جراحی قرار گرفت.

معاون پزشکی ورزشی استقلال در ادامه گفت:‌ بنا به نظر جراح وی، تیموریان می‌تواند حداکثر سه یا چهار هفته پس از جراحی، به دوره فعالیت خود برگردد.

نوروزی در خصوص وضعیت بیک‌زاده نیز خاطر نشان کرد: قرار است فردا ساعت 13:30 از وی ام‌آر‌آی بگیریم، اگر صدمه‌دیدگی او که عضله‌ای در ناحیه نزدیکه لگن می‌باشد ترمیم شده باشد این بازیکن دویدن خود را آغاز خواهد کرد.

وی در خصوص وضعیت ایمان مبعلی نیز اظهار داشت: خدا را شکر وضعیت این بازیکن خیلی بهتر شده و از چند روز آینده در تمرینات استقلال شرکت می‌کند.

نوروزی در مورد آخرین وضعیت مصدومیت خسرو حیدری گفت: خسرو شرایط خوبی دارد و در کنار تیم‌ملی است و طی صحبتی که با او داشتم از شرایط خوب خود خبر داد.