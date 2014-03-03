اسماعيل قرباني در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتداي امسال تاكنون در خراسان شمالی 36 فرزند بی سرپرست به عنوان فرزند خوانده و یا به صورت امین موقت به خانواده های واجد الشرايط سپرده شده اند.

وي افزود: از تعداد فرزند خواندگان استان 23 نفر پس از بررسی‌های لازم به خانواده‌هاي اصلی آنها كه صلاحيت نگهداري از فرزندان خود را داشتند، تحويل داده شده و سه نفر نیز به خانواده های واجد شرایط متقاضی پذیرش فرزند خوانده واگذار شدند.

قرباني با اشاره به اينكه همچنین در این مدت سرپرستي 9 كودك در استان به امين موقت سپرده شده است، گفت: براي واگذاري كودك به خانواده‌ها، اين افراد بايد داراي شرايط ويژه از جمله حداقل پنج سال ناباروري، عدم سوء پيشينه، عدم اعتياد، داراي شرايط مناسب اقتصادي و... باشند.

وی عنوان کرد: همچنين 265 كودك نيز تاكنون با هماهنگي هاي صورت گرفته حضانت آنان به اقوام و بستگانشان سپرده شده كه اين افراد با دريافت ماهيانه 168 هزار تومان يارانه از سوي بهزيستي استان سرپرستي كودكان را عهده دار مي شوند.

به گفته اين مسئول اغلب زوجين و افرادي كه براي فرزند خواندگي به مراكز بهزيستي استان مراجعه مي‌كنند متقاضي دختر و كودكان گروه سني زير يك سال هستند.

قرباني اظهار داشت: كودكاني كه در مراكز مربوط به بهزيستي در سطح شهرستان هاي استان نگه داري مي‌شوند شامل فرزندانی از بدو تولد تا سن 18 سالگي هستند و در حال حاضر نیز اين افراد در 15 مركز نگهداری دختران و پسران زندگی می کنند.

اين مسئول افزود: از اين تعداد شش مركز نگه داري از كودكان در بجنورد مركز استان در حال فعاليت است كه سه مركز مربوط به نگهداري از پسران و سه مركز نيز مربوط به نگهداري دختران است.

وي اضافه كرد: براي نگهداري كودكان زير شش سال يك مركز شيرخوارگاه در شيروان تحت نظارت بهزيستي استان فعاليت مي‌كند.

قرباني از راه اندازي يك مركز نگهداري از كودكان در بجنورد خبر داد و گفت: هزينه ساخت اين مركز از محل اعتبارات سفر رهبري به استان تامین شده و در حال حاضر اقدامات اوليه اين مركز در حال انجام است.

وي اظهار داشت: در این زمینه نگهداری از کودکان از بدو تولد تا سه سالگي، هفت تا 14 سال و 15 تا 18 سال در مراكز مربوط به بهزيستي برنامه ریزی شده است.

قرباني گفت: در هر يك از مراكز نگهداري از كودكان در استان 20 كودك نگهداري مي شوند.

وي اظهار داشت: در حال حاضر 530 كودك در مراكز و خانه كودكان بهزيستي استان نگهداري مي شوند كه اين كودكان بد سرپرست يا بي سرپرست بوده اند.

معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي خراسان شمالي در پايان از متقاضيان خواست تا براي فرزند خواندگي از كانال بهزيستي اقدام و مراحل قانوني مربوط به اين مسئله را طي كنند چرا كه اغلب در جامعه مشاهده مي شود كودكان خريد و فروش مي شوند و براي جلوگيري از اين موضوع متقاضيان بايستي اول مراحل قانوني را طي كنند در غير اين صورت با اين افراد برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.