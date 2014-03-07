کتاب های یک کمدین محبوب کودکان بریتانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دیوید ویلیامز کمدین بریتانیایی با نوشتن کتاب هایی برای کودکان موفق شد تا وارد فهرست 10 نویسنده محبوب مدرسه های بریتانیا شود.

این کمدین نوشتن کتاب هایی برای کودکان را از سال 2008 آغاز کرد و تاکنون هفت عنوان کتاب برای کودکان نوشته است که «آقای بدبو»، «پسر ملبس و همبرگر موش» و «مادربزرگ تبهکار» از جمله آنها هستند. از کتاب «مادر بزرگ تبهکار» او تاکنون بیش از 300 هزار نسخه به فروش رسیده و اکنون با بررسی عادت های کتابخوانی سالانه کودکان روشن شده که امسال او پنجمین نویسنده محبوب در میان دانش آموزان مدرسه های بریتانیا است.

این نخستین باری است که ویلیامز وارد فهرست 10 نویسنده محبوب دانش آموزان در مدرسه های بریتانیا می شود.

این آمار که با گفتگو با 426 هزار دانش آموز از بیش از دو هزار مدرسه در بریتانیا به دست آمده است نشان می دهد چهار نویسنده ای که بالاتر از این کمدین جای گرفته اند، عبارتند از فرانچسکا سیمون خالق «هنری ترسناک»، رودریک هانت نویسنده کتاب هایی برای خردسالان در مکان سوم، رولد دال نویسنده مشهور بریتانیایی در مکان دوم و جف کینی خالق «بچه ریغو» در مکان نخست.

این نخسیتن باری است که جف کینی نویسنده آمریکایی موفق می شود تا جایگاه اول را در میان دانش آموزان بریتانیایی به دست بیاورد. سال پیش هم او در این فهرست جای داشت اما جایگاه اول را به صورت مشترک با رولد دال نویسنده فقید و کهنه کار در اختیار داشت. رولد دال از سال 2009 که این آمارگیری برای اولین بار انجام شد تا به امسال هر سال در ردیف اول این نظرسنجی جای داشت.

به گفته این گزارش که با عنوان «بچه ها چه می خوانند» تهیه شده، اهمیت موفقیت کینی از آن جهت زیاد است که او تنها چند عنوان کتاب از مجموعه «خاطرات یک بچه چلمن» را منتشر کرده و رولد دال صاحب یک مجموعه پر و پیمانه از کتاب برای کودکان است.

در این فهرست جی.کی.رولینگ خالق مجموعه «هری پاتر»، مایکل مورپورگو خالق «اسب جنگ»، سوزان کالینز خالق «بازی های گرسنگی» و جولیا دونالدسون دیگر نویسندگان پرمخاطب دانش آموزان بریتانیایی را تشکیل داده اند.

گزارش ششمین دوره این مطالعات که ظرف چند روز اخیر منتشر شده از آن جهت اهمیت دارد که به گفته پروفسور کیت تاپینگ، انتخاب های دانش آموزان هم برای هشیار شدن مسئولان آموزشی اهمیت دارد و هم این کتاب ها با انتخاب دقیق از سوی دانش آموزان وارد این فهرست شده اند.