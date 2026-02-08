روایت عشق شهید طهرانچی به میهن؛ مستندسازان در جنگ جان بر کف بودند

محمدمهدی حبیبی کارگردان مستند «شاخهای روی آب» که در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این مستند اظهار کرد: «شاخهای روی آب» پرترهای از زندگی شهید محمدمهدی طهرانچی است؛ او شخصیتی چند بعدی بوده است و ما این مستند را از نگاه همسرش مژگان قراویری که همراه با او به شهادت رسیده روایت کردهایم.
روایتی از عشق به میهن
وی ادامه داد: مستند در کنار نگاه زنانه و سرشار از احساس، به زندگی علمی این شهید نیز پرداخته است. وقتی سازمان سوره کار را به ما سفارش داد برایشان اهمیت زیادی داشت که مستند در جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شود چون این مستند اولین مستند پرتره راجع به زندگی شهدای جنگ ۱۲ روزه است. فیلمبرداری را خیلی سریع آغاز کردیم. آرشیو و فیلمها و عکسهای مربوط به زندگی شهید در منزل خود او بود که همه از بین رفته بود اما چند روز بعد از آغاز فیلمبرداری فرزند شهید توانست در زیر آوار و چند طبقه پایینتر مقداری آرشیو پیدا کند و ما آنها را بازسازی کردیم. این آرشیو برای ما اهمیت بسیار زیادی داشت.
حبیبی عنوان کرد: از آنجایی که برای رساندن اثر به جشنواره با محدودیت زمانی مواجه بودیم به سرپرستی محسن اسلامزاده یک گروه کارگردانی تشکیل و مسئولیتها مشخص شد. گروه تدوین و گروه نویسندگی نیز به طور مساوی کار را به جلو بردند و مستندی را که ساختش باید یک سال زمان میبرد در کمتر از شش ماه به پایان رساندیم.
وی با اشاره به دغدغهاش در ساخت این مستند اظهار کرد: موضوع جنگ ۱۲ روزه برای من تبدیل به یک مساله شده بود و احساس میکردم که کار در این حوزه دِینی بر گردن من است. فکر میکنم روایتی صحیح از قهرمانان واقعی این سرزمین به ویژه برای نسل امروز اهمیت زیادی دارد. زندگی این افراد سرشار از درس و معنا است و عشق به ایران را به راستی میتوان در درون این افراد کشف کرد. من تنها زمانی میتوانم درک درستی از ایراندوستی پیدا کنم که با زندگی شهید طهرانچی و امثال او آشنا بشوم.
مستندسازان در طول جنگ جان بر کف در خیابانها بودند
این کارگردان با اشاره به کمتر دیدهشدن آثار مستند و فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر گفت: همیشه همینطور بوده است. خود جشنواره هم بعضا به فیلمهای مستند بیمهری میکند. برای من به عنوان فیلمساز اهمیت زیادی دارد که اثرم در بزرگترین رویداد فرهنگی کشور حضور داشته باشد و افراد زیادی با آن آشنا بشوند. امیدوارم در سالهای آینده یک بازنگری رخ بدهد و نگاه ویژهتری به مستند و مستندسازان معطوف شود. بچههای مستندساز در طول جنگ ۱۲ روزه کف خیابانها بودند و میخواستند تا آنچه را که میگذرد جان بر کف روایت کنند.
حبیبی در پایان با اشاره به جشنواره امسال فیلم فجر گفت: جشنواره فجر امسال اهمیت بسیار زیادی دارد. تهاجمی که از سوی دشمن شکل گرفته ابعاد مختلفی دارد و در بعد فرهنگیاش میبینیم که چگونه همه رسانههای معاند دست در دست اسرائیل و آمریکا گذاشتهاند از این رو در چنین وضعیتی جشنواره فجر جایگاه مهمی دارد.
نظر شما