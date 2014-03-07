به گزارش خبرنگار مهر،دومين و آخرين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاري است كه در پايان دور مقدماتي، فيناليستهاي قهرمانان چهار وزن دوم مشخص و معرفي شدند.
اسامی نفرات را يافته به فينال چهار وزن دوم به شرح زیر است:
کشتی آزاد – (نیمه نهایی)
74 کیلوگرم:
محمد مکتبدار 11 - حمیدرضا زرین پیکر 0
حسین الیاسی - علیرضا قاسمی (برنده)
86 کیلوگرم:
غلامرضا سالاروند 4 - مجتبی ضیایی 10
مسعود مددی 7- سعید ریاحی 12
97 کیلوگرم:
سینا غلامی 6 - الیاس بختیاری 11
سینا غنی زاده 5 - اباذر اسلامی 2
125 کیلوگرم:
حجت طورجی – جعفر شمس ناتری (برنده)
سید رضا موسوی 10 – یدالله محبی 0
کشتی فرنگی- (نیمه نهایی)
59 کیلوگرم:
ایمان داودی صفر - فریدون کارگر 8
مصیب اکبری 15- مصطفی بهزادی مقدم 12
66 کیلوگرم:
ابوذر نورزاده 3 – عباس محب تاش یک
احسان فراهانی یک - وحید میر فتح الهی 2
71 کیلوگرم:
مهدی زیدوند 9 - داود رستمی یک
بهرام جلالی - محمد جعفر توسلی (برنده)
75 کیلوگرم:
سیروان فقیه سلیمانی 2 - فواد کریمی یک
یوسف اخباری 8 - مرتضی حیدری صفر
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