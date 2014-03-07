به گزارش خبرنگار مهر،دومين و آخرين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاري است كه در پايان دور مقدماتي،‌ فيناليست‌هاي قهرمانان چهار وزن دوم مشخص و معرفي شدند.

اسامی نفرات را يافته به فينال چهار وزن دوم به شرح زیر است:

کشتی آزاد – (نیمه نهایی)

74 کیلوگرم:

محمد مکتبدار 11 - حمیدرضا زرین پیکر 0

حسین الیاسی - علیرضا قاسمی (برنده)

86 کیلوگرم:

غلامرضا سالاروند 4 - مجتبی ضیایی 10

مسعود مددی 7- سعید ریاحی 12

97 کیلوگرم:

سینا غلامی 6 - الیاس بختیاری 11

سینا غنی زاده 5 - اباذر اسلامی 2

125 کیلوگرم:

حجت طورجی – جعفر شمس ناتری (برنده)

سید رضا موسوی 10 – یدالله محبی 0

کشتی فرنگی- (نیمه نهایی)



59 کیلوگرم:

ایمان داودی صفر - فریدون کارگر 8

مصیب اکبری 15- مصطفی بهزادی مقدم 12

66 کیلوگرم:

ابوذر نورزاده 3 – عباس محب تاش یک

احسان فراهانی یک - وحید میر فتح الهی 2

71 کیلوگرم:

مهدی زیدوند 9 - داود رستمی یک

بهرام جلالی - محمد جعفر توسلی (برنده)

75 کیلوگرم:

سیروان فقیه سلیمانی 2 - فواد کریمی یک

یوسف اخباری 8 - مرتضی حیدری صفر

