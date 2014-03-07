  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

رقابتهای انتخابی تيم ملی كشتی؛

فيناليست‎های چهار وزن دوم مشخص شدند

فيناليست‎های چهار وزن دوم مشخص شدند

در پايان دور مقدماتي رقابتهای انتخابی تيم های ملی كشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان،‌ نفرات راه يافته به فينال چهار وزن دوم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،دومين و آخرين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاري است كه در پايان دور مقدماتي،‌ فيناليست‌هاي قهرمانان چهار وزن دوم مشخص و معرفي شدند.

اسامی نفرات را يافته به فينال چهار وزن دوم به شرح زیر است:

کشتی آزاد – (نیمه نهایی)
74 کیلوگرم:
محمد مکتبدار 11 - حمیدرضا زرین پیکر 0
حسین الیاسی - علیرضا قاسمی (برنده)

86 کیلوگرم:
غلامرضا سالاروند 4 - مجتبی ضیایی 10
مسعود مددی 7- سعید ریاحی 12

97 کیلوگرم:
سینا غلامی 6 - الیاس بختیاری 11
سینا غنی زاده 5 - اباذر اسلامی 2

125 کیلوگرم:
حجت طورجی – جعفر شمس ناتری (برنده)
سید رضا موسوی 10 – یدالله محبی 0

کشتی فرنگی- (نیمه نهایی)


59 کیلوگرم:

ایمان داودی صفر - فریدون کارگر 8
مصیب اکبری 15- مصطفی بهزادی مقدم 12

66 کیلوگرم:
ابوذر نورزاده 3 – عباس محب تاش یک
احسان فراهانی یک - وحید میر فتح الهی 2

71 کیلوگرم:
مهدی زیدوند 9 - داود رستمی یک
بهرام جلالی - محمد جعفر توسلی (برنده)

75 کیلوگرم:
سیروان فقیه سلیمانی 2 - فواد کریمی یک
یوسف اخباری 8 - مرتضی حیدری صفر
 

کد مطلب 2251245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها