  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۵۹

رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي؛

قهرمانان اوزان دوم كشتي آزاد و فرنگي مشخص شدند

قهرمانان اوزان دوم كشتي آزاد و فرنگي مشخص شدند

مرحله اول رقابتهاي انتخابي تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان با مشخص شدن نفرات برتر چهار وزن دوم به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر،آخرين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد كه در پايان نفرات برتر اوزان دوم مشخص شدند.

اسامی نفرات برتر چهار وزن دوم به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی 4 (برنده)- محمد مکتبدار 2
86 کیلوگرم: سعید ریاحی 5 (برنده) - مجتبی ضیایی 4
97 کیلوگرم: الیاس بختیاری 8 (برنده) – سینا غنی زاده 3
125 کیلوگرم: سید رضا موسوی 2 (برنده)- جعفر شمس ناتری 0

کشتی فرنگی:
59 کیلوگرم: ایمان داودی 6 (برنده)- مصیب اکبری 3
66 کیلوگرم : وحید میر فتح الهی 7 - ابوذر نورزاده 0
71 کیلوگرم: محمد جعفر توسلی (برنده)- مهدی زیدوند کشتی نگرفت 
75 کیلوگرم: یوسف اخباری( برنده با ضربه فنی) - سیروان فقیه سلیمانی
 

کد مطلب 2251256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها