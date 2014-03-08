قهرمانان اوزان دوم كشتي آزاد و فرنگي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر،آخرين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان روز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد كه در پايان نفرات برتر اوزان دوم مشخص شدند.

اسامی نفرات برتر چهار وزن دوم به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی 4 (برنده)- محمد مکتبدار 2

86 کیلوگرم: سعید ریاحی 5 (برنده) - مجتبی ضیایی 4

97 کیلوگرم: الیاس بختیاری 8 (برنده) – سینا غنی زاده 3

125 کیلوگرم: سید رضا موسوی 2 (برنده)- جعفر شمس ناتری 0

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: ایمان داودی 6 (برنده)- مصیب اکبری 3

66 کیلوگرم : وحید میر فتح الهی 7 - ابوذر نورزاده 0

71 کیلوگرم: محمد جعفر توسلی (برنده)- مهدی زیدوند کشتی نگرفت

75 کیلوگرم: یوسف اخباری( برنده با ضربه فنی) - سیروان فقیه سلیمانی

