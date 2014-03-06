آزاد و فرنگي كاران برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان روز پنج شنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد كه طي آن قهرمانان چهار وزن نخست مشخص و معرفي شدند.
بر اين اساس اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:
كشتي آزاد:
57 کیلوگرم: 1- یاسر حیدرقلی نژاد 2- مظاهر شربتی 3- شهرود قاسم پور، علی حاجی آقانیا
61 کیلوگرم: 1- مصطفی آقاجانی 2- بهنام احسان پور 3- صائب تقی زاده، آرش دنگسرکی
65 کیلوگرم: 1- محسن آقاجانی 2- محمد نادری 3- رضا عبداله پور، محمد یوسفی
70 کیلوگرم: 1- مسعود کمروند 2- نیما الهی 3- ایمان رحمانی زاده، حمیدرضا افضلی
كشتي فرنگي:
80 کیلوگرم: 1- میلاد خسروی 2- علی شریفی 3- میلاد مسعودی، علی زینتی رفاه
85 کیلوگرم: 1- حسین نوری 2- پیمان کارگر 3- محمدرضا شمس، ابوالفضل فلاح دوست
98 کیلوگرم: 1- مهدی زودآشنا 2- مصطفی خاقانی 3- ابراهیم تختا، صمد کاظمی
130 کیلوگرم: 1- پارسا نظری 2- عباس نوری 3- سید مصطفی صالحی زاده، احسان کشوری
مسابقات وزن 130 کیلوگرم به صورت دوره ای برگزار شد.
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