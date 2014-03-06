آزاد و فرنگي كاران برتر چهار وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين روز از رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگي بزرگسالان روز پنج شنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد كه طي آن قهرمانان چهار وزن نخست مشخص و معرفي شدند.

بر اين اساس اسامی نفرات برتر چهار وزن نخست به شرح زیر است:

كشتي آزاد:

57 کیلوگرم: 1- یاسر حیدرقلی نژاد 2- مظاهر شربتی 3- شهرود قاسم پور،‌ علی حاجی آقانیا

61 کیلوگرم: 1- مصطفی آقاجانی 2- بهنام احسان پور 3- صائب تقی زاده،‌ آرش دنگسرکی

65 کیلوگرم: 1- محسن آقاجانی 2- محمد نادری 3- رضا عبداله پور،‌ محمد یوسفی

70 کیلوگرم: 1- مسعود کمروند 2- نیما الهی 3- ایمان رحمانی زاده،‌ حمیدرضا افضلی

كشتي فرنگي:

80 کیلوگرم: 1- میلاد خسروی 2- علی شریفی 3- میلاد مسعودی،‌ علی زینتی رفاه

85 کیلوگرم: 1- حسین نوری 2- پیمان کارگر 3- محمدرضا شمس،‌ ابوالفضل فلاح دوست

98 کیلوگرم: 1- مهدی زودآشنا 2- مصطفی خاقانی 3- ابراهیم تختا،‌ صمد کاظمی

130 کیلوگرم: 1- پارسا نظری 2- عباس نوری 3- سید مصطفی صالحی زاده، احسان کشوری

مسابقات وزن 130 کیلوگرم به صورت دوره ای برگزار شد.