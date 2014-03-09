پیروزی قاطع چلسی در دربی لندن/ مورینیو اختلاف را به 7 امتیاز رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در حضور بیش از 41 هزار تماشاگر ورزشگاه استمفوردبریج با نتیجه 4 بر صفر میهمان خود تاتنهام را شکست داد و جایگاه خود را صدر جدول مستحکم تر کرد. ساموئل اتوئو (56)، ادن آزار (60 پنالتی)، دمبا با (88، 89) برای چلسی در این بازی گل زدند.

چلسی هنوز تا به حال در یک بازی خانگی با مربیگری ژوزه مورینیو نباخته است. آقای خاص اکنون 75 بازی است که این رکورد را حفظ کرده است.

چلسی در سال 2014 در نیمه اول هیچ بازی گل نخورده است. آخرین بازیکنی که برای تاتنهام گل پیروزی بخش را در استمفوردبریج به ثمر رسانده گری لینکر در فوریه سال 1990 است.

جدول رده بندی:

1- چلسی 66 امتیاز

2- لیورپول 59 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- آرسنال 59 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- منچسترسیتی 57 امتیاز (3 بازی کمتر)

18- کاردیف سیتی 25 امتیاز

19- ساندرلند (3 بازی کمتر)

20- فولام 21 امتیاز