یاران دژاگه یک قدم دیگر به سقوط نزدیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس شنبه شب پیگیری شد طی آن تیم قعرنشین فوتبال فولام با نتیجه 3 بر یک مقابل کاردیف سیتی دیگر تیم قعرنشین مغلوب شد.

در این دیدار فولام که از حضور اشکان دژاگه بازیکن ایرانی 50 دقیقه بهره برد درحضور بیش از 26 هزار تماشاگر ورزشگاه کاردیف سیتی مغلوب میزبان خود شد.

استیون کالکر (45، 67) و ساشا ریتر (گل به خودی 59) برای کاردیف در این بازی گل زدند و تک گل فولام را هم لوئیس هولتبی در دقیقه 59 به ثمر رساند.

فولام با این شکست 21 امتیازی باقی ماند و در رده بیستم قرار گرفت اما کاردیف سیتی 25 امتیازی شد و به رده هجدهم صعود کرد.در دیگر دیدارهای همزمان هم نتایج زیر به دست آمد:

* کریستال پالاس صفر – ساوتهمپتون یک

* نورویچ سیتی یک – استوک سیتی یک

* کاردیف سیتی 3 – فولام یک

از ساعت 21:00 به وقت تهران آخرین دیدار شنبه شب بین دو تیم چلسی و تاتنهام در ورزشگاه استمفوردبریج برگزار خواهد شد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 63 امتیاز

2- لیورپول 59 امتیاز

3- آرسنال 59 امتیاز

4- منچسترسیتی 57 امتیاز (2 بازی کمتر)

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18- کاردیف سیتی 25 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- ساندرلند 24 امتیاز (2 بازی کمتر)

20- فولام 21 امتیاز