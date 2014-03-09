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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۰۵

صبح امروز در تهران/

اشتون و ظریف دیدار کردند

اشتون و ظریف دیدار کردند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در تهران دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته وارد تهران شد، صبح امروز در نخستین برنامه خود در ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

کاترین اشتون عصر روز گذشته به همراه مایکل مان سخنگو و هلگا اشمید معاون خود به تهران سفر کرد.

کاترین اشتون صبح امروز پس از دیدار با محمد جواد ظریف قرار است در نشست خبری مشترک با وی حضور یابد. اشتون سپس به دیدار رئیس جمهور می رود و در ادامه با حضور در مجلس با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار خواهد داشت.

همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهور کشورمان ملاقات و همچنین با علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری دیدار می کند.

کاترین اشتون و هیات همراه فردا به اصفهان سفر خواهند کرد.

کد مطلب 2252216

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