اراده مصمم ایران بر توافق با 1+5 است/ حفظ حقوق، شرط ایران برای امضای توافقنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن خوش آمدگویی به کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اولین سفر وی بعد از چندین سال فاصله گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا بیان کرد: در ملاقات امروز با ایشان بحث های جدی درباره رابطه با اتحادیه اروپا و وضعیت منطقه، آینده ارتباطات ایران و اتحادیه اروپا، همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، امنیت در افغانستان و وضعیت خطرناک و نگران کننده در سوریه صحبت کردیم.

وی افزود: درباره مذاکرات هسته ای، اجرای توافق های گذشته و همچنین درباره نحوه پیگیری کار در آینده گفتگو داشتیم و امیدواریم با همکاری دو طرف کار پیش برود.

وزیر خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار بی بی سی در این باره که خانم اشتون به پتانسیل روابط ایران و اروپا اشاره کرد و این پتانسیل متکی به مذاکرات هسته ای است و آیا ایران این اعتماد را جلب کرده یا هنوز بی اعتمادی وجود دارد، گفت: ایران مصمم است که به یک توافق برسد.

وی افزود: ما نشان داده ایم که به مسئله ایمان داریم، اراده سیاسی داریم و از طرف خود کارمان را انجام داده ایم.

ظریف گفت: بستگی به طرف دیگر دارد که تعهدات خود را انجام دهند. این امکان وجود دارد که در 4 یا 5 ماه و حتی کوتاهتر به توافق برسیم. ما باید بپذیریم که ایران توافقی را قبول می کند که به حقوق مردم کشور احترام بگذارد.

وی تصریح کرد: البته ایران نیز باید نگرانی های بین المللی را رفع کند.

وزیر خارجه تاکید کرد: ایران فقط توافقی را امضا می کند که به حقوق ایران احترام بگذارد.