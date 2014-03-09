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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۶

مایکل مان خبر داد:

گفتگوی اشتون و ظریف درباره موضوعات هسته ای و منطقه ای/ فعالان زن حقوق بشر دیشب با اشتون دیدار کردند

گفتگوی اشتون و ظریف درباره موضوعات هسته ای و منطقه ای/ فعالان زن حقوق بشر دیشب با اشتون دیدار کردند

سخنگوی کاترین اشتون گفت: گفتگوهای صورت گرفته در تهران محدود به بحث هسته ای نبوده و شامل مسائل ژئوپلتیک بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مایکل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیش از مصاحبه مطبوعاتی اشتون در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: مسائل متعددی در گفتگوهای امروز مطرح شده است که جزئیات بیشتر آن را خانم اشتون اعلام خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بحران اوکراین از موضوعات مورد بحث بوده است، گفت: من اطلاع دقیقی از مطالبی که بیان شده است ندارم ولی مسائل مهم منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

مایکل مان افزود: مسئله حقوق بشر در ایران همواره از موضوعات مهم برای اتحادیه اروپا بوده است که به طور حتم درباره آن صحبت شده است.

وی از دیدار شب گذشته فعالان زن حقوق بشر با اشتون به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن خبر داد.

مایکل مان سفر صورت گرفته را بسیار مهم دانست زیرا اولین دیدار یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از ایران در سالهای اخیر است.

وی گفت: با توجه به روند مثبت مذاکرات هسته ای دور اول در وین، این امکان وجود دارد که درباره موضوعات گسترده تری صحبت کنیم.

کد مطلب 2252276

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