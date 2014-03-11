به گزارش خبرگزاری مهر، اسپالتی در سال 2010 و فصل 12-2011 زنیت را به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر روسیه رساند اما سال گذشته زسکا مسکو قهرمانی را از زنیت گرفت.

زنیت هم اکنون با 2 امتیاز کمتر از لوکوموتیو مسکو در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر روسیه قرار دارد و از طرف دیگر با توجه به شکست 4 بر 2 مقابل دورتموند در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در آستانه حذف از این رقابتها قرار دارد.

بعد از تساوی بدون گل یکشنبه این هفته مقابل تیم فوتبال توم تومسک سران زنیت تصمیم گرفتند سرمربی اسبق رم را اخراج کنند. سرگی شماک هافبک پیشین زنیت که فصل گذشته از دنیای فوتبال خداحافظی کرد تا پایان فصل هدایت زنیت را به عهده خواهد گرفت.

شماک 38 ساله که 65 بازی ملی در تیم ملی روسیه در کارنامه اش دارد برای تیم های زسکا مسکو، پاری سن ژرمن و روبین کازان هم بازی کرده است.