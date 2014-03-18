آندره ویلاش بواش سرمربی تیم فوتبال زنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلاش بواش از روز پنجشنبه و بعد از دیدار برگشت زنیت مقابل دورتموند در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هدایت این تیم روسی را به عهده خواهد گرفت. آندری شماک کاپیتان اسبق تیم ملی روسیه هدایت زنیت را در دیدار مقابل دورتموند بر عهده خواهد داشت.

باشگاه زنیت در بیانیه ای اعلام کرد قرارداد ویلاش بواش در ماه مارس 2014 آغاز می شود و او برای 2 فصل هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. ویلاش بواش جانشین لوچیانو اسپالتی خواهد شد که هفته گذشته از نیمکت این تیم اخراج شده بود.