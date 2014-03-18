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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

با قراردادی 2 ساله؛

آندره ویلاش بواش سرمربی تیم فوتبال زنیت شد

آندره ویلاش بواش سرمربی تیم فوتبال زنیت شد

سرمربی پیشین چلسی و تاتنهام با قراردادی 2 ساله هدایت تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه را به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلاش بواش از روز پنجشنبه و بعد از دیدار برگشت زنیت مقابل دورتموند در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هدایت این تیم روسی را به عهده خواهد گرفت. آندری شماک کاپیتان اسبق تیم ملی روسیه هدایت زنیت را در دیدار مقابل دورتموند بر عهده خواهد داشت.

باشگاه زنیت در بیانیه ای اعلام کرد قرارداد ویلاش بواش در ماه مارس 2014 آغاز می شود و او برای 2 فصل هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. ویلاش بواش جانشین لوچیانو اسپالتی خواهد شد که هفته گذشته از نیمکت این تیم اخراج شده بود.

کد مطلب 2259002

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