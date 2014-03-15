  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۱

وفایی خبرداد؛

24 اسفند آخرین روز نمایشگاه فروش بهاره در گلستان

24 اسفند آخرین روز نمایشگاه فروش بهاره در گلستان

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: نمایشگاه فروش بهاره تا 24 اسفند در گلستان دایر است.

یدالله وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه فروش بهاره امسال در 8 شهر استان از جمله گرگان، گنبد، مینودشت، کلاله، گالیکش، کردکوی و بندرگز دایر است و در آن اجناس با تخفیف 10 الی 25 دردصدی ارائه می شوند.

وی اضافه کرد: اجناس این نمایشگاه ها شامل مواردی مانند مواد غذایی و پروتئینی، البسه و پوشاک ، شیرینی و آجیل ، کیف و کفش است و مبنای کار بر این است که بیشتر واحد های تولیدی و همچنین اجناس ایرانی در این نمایشگاه و فروشگاه ورود پیدا کنند.

وفایی خاطر نشان کرد: در مرکز استان این نمایشگاه در جاده گرگان به آق قلا و در نمایشگاه بین المللی برقرار است و از زمان اجرا به مدت 10 روز دایر است.

کد مطلب 2256282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها