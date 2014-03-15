24 اسفند آخرین روز نمایشگاه فروش بهاره در گلستان

یدالله وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه فروش بهاره امسال در 8 شهر استان از جمله گرگان، گنبد، مینودشت، کلاله، گالیکش، کردکوی و بندرگز دایر است و در آن اجناس با تخفیف 10 الی 25 دردصدی ارائه می شوند.

وی اضافه کرد: اجناس این نمایشگاه ها شامل مواردی مانند مواد غذایی و پروتئینی، البسه و پوشاک ، شیرینی و آجیل ، کیف و کفش است و مبنای کار بر این است که بیشتر واحد های تولیدی و همچنین اجناس ایرانی در این نمایشگاه و فروشگاه ورود پیدا کنند.

وفایی خاطر نشان کرد: در مرکز استان این نمایشگاه در جاده گرگان به آق قلا و در نمایشگاه بین المللی برقرار است و از زمان اجرا به مدت 10 روز دایر است.