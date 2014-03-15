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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۸

تنیس ایندیان ولز 2014؛

جوکوویچ به مرحله نیمه نهایی راه یافت

جوکوویچ به مرحله نیمه نهایی راه یافت

مرد شماره دو تنیس جهان با غلبه بر حریف فرانسوی خود به مرحله نیمه نهایی رقابتهای آزاد ایندین ولز راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نواک جوکوویچ جمعه شب با غلبه بر جولین بنتو به مرحله نیمه نهایی رقابتهای تنیس آزاد ایندین ولز راه یافت. مرد شماره دو جهان در مصاف با حریف فرانسوی خود در دو ست متوالی با نتایج 6 بر یک و 6 بر 3 به برتری دست یافت.

جوکوویچ با این برد یک گام دیگر به شکستن طلسم ناکامی خود در شروع سال جدید میلادی نزدیک شده است. این برای نخستین بار در چهار سال اخیر است که جوکوویچ هیچ عنوانی را در شروع سال جدید کسب نکرده است. او ماه ژانویه در مرحله یک چهارم نهایی گرند اسلم استرالیا متوقف شد و از مرحله نیمه نهایی تنیس آزاد دوبی هم عبور نکرده بود. جوکوویچ در مرحله نیمه نهایی تنیس آزاد ایندین ولز با جان ایسنر از امریکا دیدار خواهد کرد.

در دیگر دیدار این مرحله راجر فدرر به مصاف الکساندر دولگوپولوف از اوکراین می‌رود.

کد مطلب 2256349

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