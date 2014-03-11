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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

تنیس ایندین ولز 2014؛

نادال از دور مسابقات کنار رفت/ برتری فدرر، واورینکا و ماری

نادال از دور مسابقات کنار رفت/ برتری فدرر، واورینکا و ماری

مرد شماره یک تنیس جهان با قبول شکست برابر حریف اوکراینی خود از دور مسابقات آزاد ایندین ولز کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم رقابتهای تنیس آزاد ایندین ولز دوشنبه شب با شکست رافائل نادال برابر الکساندر دولگوپولوف ادامه یافت. مرد شماره یک تنیس جهان در این دیدار با حساب 2 بر یک مقابل حریف خود نتیجه را واگذار کرد. نادال ست نخست را 6 بر 3 باخت اما در ست دوم 6 بر 3 برنده شد ولی ست سوم را هم 7 بر 6 واگذار کرد تا از دور رقابتها کنار برود.

رافائل نادال پس از شکست برابر رقیب اوکراینی با ناراحتی ورزشگاه را ترک کرد

در دیگر بازی‌های مهم برگزار شده راجر فدرر برابر دیمیتری تورسونوف از روسیه در دو ست متوالی و با نتایج مشابه 7 بر 6 برنده شد. استانیسلاو واورینکا هم استفان سپی از ایتالیا را در دو ست پشت سر گذاشت و اندی ماری برابر ییری وسلی تنیسور 20 ساله و 198 سانتیمتری اهل چک 2 بر یک برنده شد و به دور چهارم راه یافت.

 

کد مطلب 2253372

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