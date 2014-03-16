جوکوویچ و فدرر به فینال رسیدند

به گزارش خبرنگار، مرحله نیمه نهایی رقابتهای تنیس آزاد ایندین ولز بامداد امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن نواک جوکوویچ و راجر فدرر برابر حریفان خود پیروز شدند و به فینال راه یافتند. در نخستین دیدار این مرحله راجر فدرر به مصاف دولگوپولوف از اوکراین رفت و این حریف خود را در دو ست متوالی با نتایج 6 بر 3 و 6 بر یک شکست داد.

راجر فدرر و الکساندر دولگوپولوف در پایان دیدار مرحله نیمه نهایی جام ایندین ولز

دومین بازی این مرحله را نواک جوکوویچ و ایسنر آمریکایی برگزار کردند که این دیدار را جوکوویچ با حساب 2 بر یک به سود خود پایان داد. جوکوویچ ست‌های اول و سوم را 7 بر 5 و 6 بر یک برنده شد و ست دوم را 7 بر 6 واگذار کرد.

نواک جوکوویچ بعد از غلبه بر جان ایسنر اینگونه به شادی پرداخت

بدین ترتیب نواک جوکوویچ و راجر فدرر در دیدار نهایی تنیس آزاد ایندین ولز 2014 را بامداد روز دوشنبه برگزار می‌کنند.