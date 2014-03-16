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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵

تنیس ایندین ولز 2014؛

جوکوویچ و فدرر به فینال رسیدند

جوکوویچ و فدرر به فینال رسیدند

تنیسورهای سرشناس صربستانی و سوئیسی با غلبه بر رقبای خود به دیدار پایانی رقابتهای آزاد ایندین ولز راه یافتند.

به گزارش خبرنگار، مرحله نیمه نهایی رقابتهای تنیس آزاد ایندین ولز بامداد امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن نواک جوکوویچ و راجر فدرر برابر حریفان خود پیروز شدند و به فینال راه یافتند. در نخستین دیدار این مرحله راجر فدرر به مصاف دولگوپولوف از اوکراین رفت و این حریف خود را در دو ست متوالی با نتایج 6 بر 3 و 6 بر یک شکست داد.

راجر فدرر و الکساندر دولگوپولوف در پایان دیدار مرحله نیمه نهایی جام ایندین ولز

دومین بازی این مرحله را نواک جوکوویچ و ایسنر آمریکایی برگزار کردند که این دیدار را جوکوویچ با حساب 2 بر یک به سود خود پایان داد. جوکوویچ ست‌های اول و سوم را 7 بر 5 و 6 بر یک برنده شد و ست دوم را 7 بر 6 واگذار کرد.

نواک جوکوویچ بعد از غلبه بر جان ایسنر اینگونه به شادی پرداخت

بدین ترتیب نواک جوکوویچ و راجر فدرر در دیدار نهایی تنیس آزاد ایندین ولز 2014 را بامداد روز دوشنبه برگزار می‌کنند.

کد مطلب 2257176

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