ترکیب نهایی 10 تیم شرکت کننده مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سايت برگزاري اين رقابتها، ترکیب نهایی تیم های شرکت کننده در رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد پس ازمراسم وزن کشی این رقابتها مشخص شد. بدین ترتیب نفرات اصلی شرکت کننده در این مسابقات که طی روزهاي 24 و 25 اسفندماه در شهر لس آنجلس آمريكا برگزار ميشود به شرح زير است:
گروه يك:
ايران:
57 کیلوگرم: حسن رحیمی – مهران رضا زاده
61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور
65 کیلوگرم: میثم نصیری- سید احمد محمدی
70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی - پیمان یاراحمدی
74 کیلوگرم: عزت اله اکبری – رضا افضلی
86 کیلوگرم:احسان لشگری – علیرضا کریمی
97 کیلوگرم: رضا یزدانی - حامد طالبی زرین کمر
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی - پرویز هادی
سرمربی: رسول خادم
مربیان : رضا لایق – اکبر دودانگه – امیر توکلیان – حسین نقیبی
آمريكا:
57 كيلوگرم: آنجل اسكوبدو – آندره حوچستراتر
61 كيلوگرم: ريس هامفري- جيمي كندي
65 كيلوگرم: برنت متكالف - كلن راسل
70 كيلوگرم: نيك مارابل- موزا في
74 كيلوگرم: جردن باروز- دان واليمونت
86 كيلوگرم: كيت گيون- كليتون فاستر
97 كيلوگرم: جي دي برگمن- داستين كيلگور
130 كيلوگرم: تروال دلاگنف- تيرل فورتن
هند:
57 كيلوگرم: آميت كومار
61 كيلوگرم: باجرانگ
65 كيلوگرم: راجنش
70 كيلوگرم: آميت كومار دانخار
74 كيلوگرم: رانا پاروين
86 كيلوگرم: پاوان كومار
97 كيلوگرم: سايوارت كاديان
125 كيلوگرم: كريشان كومار
تركيه:
57 كيلوگرم: نبي اوزون
61 كيلوگرم: رجب توپال
65 كيلوگرم: صلاحالدين كليچ ساليان
70 كيلوگرم: مصطفي كايا
74 كيلوگرم: مرات اوزترك
86 كيلوگرم: فاتح اردين
97 كيلوگرم: علي بونچوغلو
125 كيلوگرم: حمزه اوزكارادنيز
ارمنستان:
57 كيلوگرم: آرتاك هوانسيان
61 كيلوگرم: والوديا فرانگوليان
65 كيلوگرم: آرتور آراكليان
70 كيلوگرم: داويت آپويان
74 كيلوگرم: والروژان كاجويان
86 كيلوگرم: واهه تامرازيان
97 كيلوگرم: ويكتور كازياشويلي
125 كيلوگرم: آندرانيك گالستيان
گروه دو:
روسيه:
57 كيلوگرم: ويكتور لبدوف- ولادمير فلگونتوف
61 كيلوگرم: مراد نوكادايف- الكساندر بوگومايف
65 كيلوگرم: علي بك حاجي ايمايف- سوسلان رومانوف
70 كيلوگرم: رمضان شمسالديناف- ختاگ تسابولوف
74 كيلوگرم: احمد حاجي ماگمداف- آتسماز ساناكولوف
86 كيلوگرم: شاميل كودياماگمدوف- آنزور اوريشف
97 كيلوگرم: يوري بلونوفسكي- ولاديسلاو بايتسايف
125 كيلوگرم: آنزور خزريف- ارسلانبيك علياف
ژاپن:
57 كيلوگرم: فوميتاكا موريشيتا
61 كيلوگرم: كاتسويوشي كاوازي
65 كيلوگرم: ديچي تاكاتاني
70 كيلوگرم: كن هوساكا
74 كيلوگرم: سوشوكه تاكاتاني
86 كيلوگرم: آتسوشي ماتسوموتو
97 كيلوگرم: كوكي ياماموتو
125 كيلوگرم: نوبويوشي آراكيدا
گرجستان:
59 كيلوگرم: بك بود ژيشويلي، اوتار گوگايف
61 كيلوگرم: بك لومتادزه
65 كيلوگرم: زوارب ياكوباشويلي
70 كيلوگرم: لوان كيخاشويلي- گئورگي تسوتكاريدزه
74 كيلوگرم: گئورگي مارساگيشويلي
86 كيلوگرم: لوان گوگريچي
97 كيلوگرم: الدار كورتانيدزه- نودار ايگادزه
120 كيلوگرم: گنو پترياشويلي- گئورگي ساكاناليدزه
مغولستان:
57 كيلوگرم: نومين باتبلود
61 كيلوگرم: نيام انخسياخان-
65 كيلوگرم: مانداراخان گانزوريك-
70 كيلوگرم: آناخبايار باتچولون
74 كيلوگرم: - انوربات پرواجاو
86 كيلوگرم: اويتومن اوگودول
97 كيلوگرم: خودوربولگا دورجخاند
125 كيلوگرم: چولونبات جارگالسيخان
اوكراين:
57 كيلوگرم: سرگئي راتوشني
61 كيلوگرم: واسيلي فدروشين
65 كيلوگرم: ايوان پتريف
70 كيلوگرم: آندري كياتكوفسكي
74 كيلوگرم: جيا چيخالادزه
86 كيلوگرم: ابراگيم آلداتوف
97 كيلوگرم: پاولو اولنيك
130 كيلوگرم: آلن زاسايف
نظر شما