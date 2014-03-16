ایران در دومین گام ترکیه را شکست داد/ جوانان خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم از رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در حالی بامداد امروز یکشنبه در آمریکا پیگیری شد که تیم ملی کشتی آزاد ایران در دومین مسابقه خود در این رقابتها موفق شد برابر ترکیه به پیروزی 7 بر یک دست یافته و دومین برد خود در این رقابتها را کسب کرد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی در این رقابت، مقتدرانه برابر ترکیه به پیروزی رسید که رسول خادم در این کشتی از نفرات جوان خود استفاده کرد و به بازیکنان اصلی برای دیدار با آمریکا استراحت داد.

بنا بر اين گزارش نتايج انفرادی اين مسابقه به شرح زير است:

57 کیلوگرم: مهران رضازاده 20 (برنده با ضربه فنی) - نبي اوزون 8

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور 11 (برنده با ضربه فنی) - رجب توپال 4

65 کیلوگرم: سید احمد محمدی 11 (برنده) - صلاح‌الدين كليچ ساليان صفر

70 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی 9 - رضا توپال 11 (برنده)

74 کیلوگرم: رضا افضلی 11 (برنده) - مراد اوزترک صفر

86 کیلوگرم: علیرضا کریمی 11 ( برنده) - فاتح اروین یک

97 کیلوگرم: حامد طالبی 10 (برنده) - علی بونچوقلو صفر

125 کیلوگرم: پرویز هادی 11 (برنده) - حمزه اودکارادنیز صفر

تیم ملی کشتی آزاد ایران که در نخستین رقابت خود در این جام با نتیجه 8 بر صفر از سد ارمنستان عبور کرده بود، در دور چهارم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، از ساعت 5:10 دقیقه بامداد امروز سومین رقابت خود را با تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برگزار می‌کند.