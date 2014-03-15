آمریکا نگران سیطره روسیه بر قطب شمال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در حالی که جهانیان بر سیطره روسیه بر شبه جزیره کریمه متمرکز هستند، آمریکایی ها نگران تهدید منافع آمریکا در قطب شمال توسط نیروی دریایی روسیه هستند.

در این گزارش آمده است دولت آمریکا منافع زیادی را برای آمریکا در قطب شمال تعریف کرده است، اما این مطالب فقط در حد تحقیقات علمی باقی مانده است در حالیکه حضور روسیه در این خصوص در قطب شمال پیشتر از آمریکا است.

علاوه بر اینکه روسیه در عمل در قطب شمال جلوتر از آمریکا است از سوی دیگر این منطقه حیاط خلوت روسیه است.

در این مطلب آمده است روسیه بعد از اینکه شبه جزیره کریمه را در اختیار بگیرد و از سیطره خود در آبهای گرم اطمینان حاصل کند سپس منافع آمریکا در قطب شمال را به چالش خواهند کشاند.

در این گزارش آمده است، با توجه به تحولات اخیر و رفتار روسیه عاقلانه خواهد بود که دولت آمریکا، منافع آمریکا در قطب شمال را مد نظر داشته باشد.