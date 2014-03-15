اوضاع در خارکیف ناآرام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شهر خارکیف در شرق اوکراین صحنه درگیری حامیان و مخالفان روسیه شده به طوریکه در جریان این درگیریها تا صبح امروز شنبه دو نفر کشته و دست کم پنج نفر دیگر زخمی شده اند.

نظر به آنکه جمعیت اغلب شهرهای شرقی اوکراین را روس تبارها تشکیل می دهند احتمال گسترش ناآرامی ها در شرق اوکراین وجود دارد.

درگیریها در خارکیف از عصر روز گذشته آغاز شد و سپس حامیان روسیه به یکی از ساختمانهای محل تجمع حامیان دولت فعلی اوکراین حمله کردند.

موافقان و مخالفان روسیه یکدیگر را متهم به آغاز درگیریها کرده و در همین زمینه تحقیقاتی از سوی پلیس خارکیف آغاز شده است. کی یف مسکو را متهم کرده که با تحریک ساکنان مناطق شرقی اوکراین موجب بروز ناآرامی در خارکیف شده است.

زد و خورد حامیان و مخالفان روسیه در خارکیف در حالی است که قرار است فردا یکشنبه در شبه جزیره کریمه یک همه پرسی درباره استقلال این منطقه از اوکراین برگزار شود. این اقدام بدون شک موجب تشدید بحران در اوکراین می شود و این در حالی است که علاوه بر مشکلات داخلی، اختلاف نظر روسیه و کشورهای غربی بر سر اوکراین، بر مشکلات حاکمان کی یف افزوده است.