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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

هشدار واشنگتن درباره سفر شهروندان آمریکایی به روسیه

هشدار واشنگتن درباره سفر شهروندان آمریکایی به روسیه

در پی بالا گرفتن بحران در اوکراین، دولت آمریکا از شهروندان خود خواست از سفر به روسیه و مناطق نزدیک به مرزهای این کشور خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا از پیامدهای منفی برگزاری همه پرسی استقلال شبه جزیره کریمه برای شهروندان این کشور خبر داد. بر این اساس با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری این همه پرسی در روز یکشنبه نگرانی ها از اقدامات ضدآمریکایی در روسیه و مرزهای نزدیک به آن افزایش می یابد.

در بیانیه ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد به شهروندان آمریکایی درباره سفر به روسیه و مناطق همجوار آن در بحبوحه تنشهای سیاسی در اوکراین هشدار داده شده است. واشنگتن از شهروندان آمریکایی خواست در صورت حضور و یا داشتن قصد سفر به این منطقه مراقب خطرات احتمالی ناشی از نتایج همه پرسی فردا باشند.

این در حالی است که در پی بالاگرفتن تنشها در اوکراین که شدیدترین بحران از زمان جنگ سرد تا کنون بین روسیه و غرب به شمار می رود، هزاران نظامی ارتش روسیه در مرزهای شبه جزیره کریمه مستقر شده اند.

کد مطلب 2256784

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