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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۵۲

گزارش تمرین آبی پوشان؛

حضور تیموریان و گفتگوی قلعه نویی با بازیکنان

حضور تیموریان و گفتگوی قلعه نویی با بازیکنان

تیم فوتبال استقلال که خود را برای دیدار سوم در لیگ قهرمانان آسیا آماده می کند عصر شنبه تمریناتش را زیر نظر امیر قلعه نویی پیگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان امیر قلعه نویی که خود را برای دیدار روز سه شنبه برابر الجزیره در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا آماده می کنند عصر امروز شنبه تمریناتشان را در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.

در این تمرین که کمتر از 30 تماشاگر از نزدیک آن را تماشا می کرد ابتدا امیر قلعه نویی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و نکاتی را در مورد دیدار روز سه شنبه به بازیکنان گوشزد کرد. سیاوش اکبرپور و امیرحسین صادقی در تمرین امروز آبی پوشان غایب بودند.

آندرنیک تیموریان که به علت مصدومیت از ناحیه دست نمی تواند آبی پوشان را همراهی کند امروز در محل تمرینات حاضر شد و دقایقی با امیر قلعه نویی گفتگو کرد. تیموریان همچنین برخورد گرمی با بازیکنان و اعضای کادر فنی داشت.

کد مطلب 2256961

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